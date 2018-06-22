阿公土地不見了 原來是地政士搞烏龍

2018年06月22日 10:54 中時 許素惠

雲林縣台西鄉民丁志文（左）現居房子土地是阿公留下的，卻因相關單位誤植被「被遺失」70多年。（許素惠攝）

雲林縣台西鄉民丁志文現住房屋土地是阿公丁且留下的，辦理繼承時發現土地竟不見了，堂哥誤會是他偷偷把土地過戶到別人名下，企圖私吞，兄弟為此爭執了十多年，向前立委林樹山陳情，林經抽絲剝繭、查找古冊比對資料後，發現是地政單位登記錯誤，將「丁且」誤植為「丁旦」，經查根本沒有丁旦這個人，終於讓「被遺失」70多年的祖產失而復得。

「祖先在此世居百年，死後才發現不是土地所有權人」丁志文指出，該「被遺失」土地座落在台西鄉和豐村公館1216號，是他祖父丁且居住及戶籍所在地，但祖父過世後欲辦理繼承時才發現，祖父名下並無任何土地登錄，該土地地號所有人竟然不是祖父，而是另一不認識的人丁旦的，實在令錯愕。

丁志文向現任雲林縣府行政處長林樹山陳情，林先查閱土地登記及丁氏家族戶籍登記等相關資料，從日據時期到民國都有，經比對後發現，在與丁且有關的戶政登記中，例如兒女出生時的戶籍登記，就曾有幾筆是把「丁且」誤植成「丁旦」的紀錄。

該土地1939年以持分移轉的方式，由原持有人丁灶移付給丁拿、丁且兩人，足可證明丁且曾擁有該土地，研判是二次終戰以後，土地總登記時將丁且誤植為丁旦，從此丁且名下的財產就此憑空消逝，並在另一幽靈人口名下。

雲林縣府地政處長蘇瑞元協助丁志文申請更正，回復祖先的土地所有權，超過1甲子歲月的懸案，終於釐清原委、幫助陳情人的先人找回逸失的土地登記。丁志文特地為此到縣府表達感謝，縣長李進勇得知原委後，表揚相關人員，期許公務員都能如此苦民所苦。

(中時 )