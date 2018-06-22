悲情養女跳軌成無名屍 3年後找到家屬

沈女3年前跳軌自殺，因身分不明被安葬在基隆市立殯儀館「無主墓區」，經基隆市一分局第三組長許耀彬（中）3年調查，終於找到沈女的家屬，讓她得以落葉歸根。（張穎齊翻攝）

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中時
基隆市一分局第三組長許耀彬燒紙錢給沈女。（張穎齊翻攝）
警方向沈女的陳姓生父採集唾液檢體。（張穎齊翻攝）
警方找到沈女的陳姓養母，完成相驗程序。（張穎齊翻攝）

2015年3月30日，1名女子在暖暖火車站跳軌自殺，當場被火車輾斃，經過基隆市一分局第三組長許耀彬長達3年調查比對，終於發現她的身分（沈女，71年次），並在昨（21）日找到她的生父母與養母，才得以讓這具無名屍落葉歸根。

警方調查，沈女出生滿月時，生父母即將她送給陳姓養母收養，直到2015年3月30日，沈女在暖暖火車站跳軌尋短，遭到普悠瑪列車撞斃，死狀相當淒慘，享年33歲，雖經媒體報導，但身分仍未明，只好被安葬在基隆市立殯葬所「無主墓區」，立碑「無名女」。

直到2015年7月間，陳婦報案沈女失蹤，不久又舉家搬遷至台中市，經許耀彬鍥而不捨多方查找，發現沈女戶籍在基隆市中正區，並在今年5月29日找到沈女的陳姓生父（68歲），陳翁也指認沈女確實是他30多年未見的親生女兒，此外也聯繫到沈女的生母，經警方採集2人唾液檢體比對DNA，確認身分。

隨後，許耀彬帶同陳婦前往基隆地檢署完成相驗程序，並領取沈女的死亡證明書，再與陳翁至基隆市立殯葬所，將「無名女」的墓碑正名，當一行人到達「無主墓區」看到被雜草叢生掩蓋的無名墓碑時，家屬淚流滿面，再三的向員警鞠躬感謝，盛讚警方功德一件，讓愛女不再是無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路。

(中時 )

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