林為洲公布自做民調 總支持率58.02％勝楊文科！

2018年06月22日 11:02 中時 楊佳穎

林為洲自辦民調結果（楊佳穎翻攝）

國民黨2018新竹縣長一役，最終撤銷全民調、通過提名新竹縣副縣長楊文科參選，讓立委林為洲質疑自己「被做掉」，並堅持自做民調。林為洲辦公室22日上午召開記者會，公布委託艾普羅民調公司所做民調結果，顯示楊文科的總支持率為41.98％，林為洲則是58.02％。

林為洲辦公室22日上午在立法院舉行新竹縣長選舉民意調查記者會，由辦公室主任楊文志及艾普羅民意調查股份有限公司協理代表公布，林為洲並未出席。對此，楊文志解釋，今日只公布民調，通常委託人也較少會到現場，都是由執行單位進行說明；而會後也會將民調呈給黨中央，希望黨中央能依照制度，在8月27日前重新研議新竹縣長候選人。

艾普羅民調公司則指出，本次調查是依國民黨初選規格執行，採用電話調查訪問，合格受訪者為設籍新竹縣、年滿20歲人員，採用的調查方法也跟國民黨相同，為電話後兩碼隨機抽樣，總共完成1069份有效樣本，執行時間為19至21日晚間，而調查完成後也經加權處理。

艾普羅民調公司進一步說，民調比照國民黨初選規格，政黨對比佔85%、黨內互比則為15%，最終綜合結果顯示林為洲總支持率58.020%，勝過楊文科的41.980%多達16%。

對於是否在8月27日前還會繼續進行選舉行程？楊文志指出，立委的工作本來就包含選民服務，且新竹縣僅有一席立委，跑的模式就跟縣長一樣，所以林為洲還是會一樣跑行程、爭取縣民支持。

(中時 )