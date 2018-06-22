政院否認國旅卡可付水電瓦斯醫美、搬家、洗衣...

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外傳7月1日起國民旅遊卡將可付水費瓦斯，引發旅遊業者哀號！行政院人事行政總處澄清，水費、電費、瓦斯費，從來都不是國民旅遊卡的使用範圍；但除了珠寶銀樓、八大行業外，商圈內外的業別均可申請成為國旅卡特約商店，有助帶動國內消費。

行政院發言人徐國勇也說，這次是放寬特定商圈內與觀光有關的商店也可以申請，但要經過核准才能成為國旅卡簽約商店，台水、台電、瓦斯公司怎麼可能成為國旅卡特約商店，「你出去玩會買瓦斯嗎？」，還說搬家可以用、醫美可以用，「可能嗎？用膝蓋也知道」，絕對不是各行各業洗衣也可以用國遊卡。

人事總處表示，自106年起，公務人員如具14日以上休假資格者，休假補助總額為1萬6000元，觀光旅遊額度及自行運用額度各為8000元；今年7月1日放寬自行運用額度使用業別後，觀光旅遊額度仍維持8000元，並無改變，所以對觀光產業不會造成衝擊影響。

人事總處說，放寬自行運用額度8000元的使用業別後，除了珠寶銀樓及八大行業外，商圈內外的業別均可申請成為國民旅遊卡特約商店。至於報載水費、電費、瓦斯費，從來都不是國民旅遊卡的使用範圍。

人事總處認為，這樣的修正，不僅維持原來的觀光旅遊額度，對國內觀光產業不會造成影響，也可以適度回應公務人員之訴求，以及業者希望能成為國民旅遊卡特約商店的期待，整體而言將有助帶動國內消費。

(中時 )

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