暑假爸媽野放孩子懶人包 漢來首推夏令營

漢來大飯店首度推出夏令營，目前開放第3梯次報名。（漢來大飯店提供）

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暑假將至，漢來大飯店首度推出四天三夜「2018漢來精彩夏令營」，規畫多樣化的實用課程，安排高雄熱門景點行洗禮，孩子兩人一間入住五星級套房，還可享用海港自助式餐廳等餐點，活動開放報名後，1、2梯次秒殺，現在開放第3梯次，限額20名。

漢來指出，營隊由團長同時，也是此次活動英文老師William Jackson，帶領各領域的職人團隊，為孩子打造黃金夏令營，內容精彩豐富，有知識學習課程類飯店應用美語教學及文化之旅導覽、游泳運動課程、禮儀養成的紳士淑女及西餐禮儀課程，讓孩子了解生活上各種禮儀知識，另有巧克力DIY手作課程。

營隊也安排小朋友遊覽高雄熱門景點，像是全台唯一的三維空間全視角飛行i-Ride體感活動，感受以高空翱翔的角度、遼闊壯麗的視野，認識高雄地理景觀與人文風情；一起乘坐輕軌到駁二特區，搭乘蒸汽小火車漫遊行駛哈馬星，逛逛極具特色的藝文空間。

再到大魯閣草衙道，體驗日本唯一授權的鈴鹿賽道賽車，還可以盡情享受樂園設施。當然，也少不了高雄頭號景點愛之船，以全方位大視野景觀，欣賞高雄愛河美麗水岸風情，船上還有導覽專人解說。

另戶外體驗課程，如田野樂趣採果活動到農村社區，體驗採鳳梨、DIY鳳梨醬及導覽解說，在大自然教室中學習農業知識；帶孩子遠離城市喧囂，體驗鄉土客家文化如焢土窯、磨粄條、客家擂茶、童玩等，還可品嚐客家風味餐。

「2018漢來精彩夏令營」即日起開放7月20日～7月24日第3梯次報名，每梯次限20個名額，報名期限至7月10日止，每位孩童1萬3800元，可獲得活動紀念T-Shirt、專用背包及棒球帽。

(中時 )

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