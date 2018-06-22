籃球小子夏令營 電信女籃偏鄉學童享受打球趣

往年籃球小子夏令營。（中華電信提供）

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中時電子報
綜合報導

暑假即將來臨，每年中華電信基金會皆會為偏鄉學童舉辦「籃球小子夏令營」，讓中華電信女籃隊的球員帶領偏鄉的小朋友們進入籃球的世界，享受打球的樂趣。今年7月2日至7月4日，將在中華電信學院板橋所舉辦3天2夜的「籃球小子夏令營」，讓小朋友們可以開心地享受籃球運動，擁有美好的暑假回憶。

中華電信基金會自2011年起與中華電信女籃攜手展開巡迴公益活動，2018年特地將以往2天的夏令營行程增加為3天2夜。今年的「籃球小子夏令營」，第一、二天電信女籃的大姊姊們將帶領小朋友學習籃球運動的入門，從正確的暖身運動、伸展操、運球、傳球，到投籃，並講解籃球運動規則，最後安排正式的比賽，讓小朋友們享受在場上打籃球的樂趣。第三天則帶著偏鄉的小朋友們遊歷台北，前往參觀台北市立天文科學教育館，領略天文之美，除了在宇宙劇場欣賞自然美景之外，也可習得天文科學知識。

中華電信基金會長期深耕社區，以「縮短數位差距」、「扶植在地產業」、「記錄社區文化」為核心宗旨，基金會目前已在全台灣建置77處「數位好厝邊」，以各種不同的方式陪伴社區發展。「籃球小子夏令營」活動完全免費提供北部數個「數位好厝邊」的孩童參與，包含比亞外部落、耕心蓮苑、桃園新屋發展協會，中華電信女籃的大姊姊們將陪伴這些偏鄉小朋友們度過一個開心又充實的暑假籃球夏令營。

(中時電子報)

往年籃球小子夏令營活動花絮。（中華電信提供）

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