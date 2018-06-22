3年3百萬叫外賣 以總理夫人遭控挪用公款

以色列總理夫人莎拉，遭檢方指控，2010至2013年亂花10萬美元公款，用於總理府的外賣食物上，被以貪瀆腐敗起訴。（圖/美聯社）

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中時電子報

作為總理辦公之地、官邸接待賓客和舉辦宴會，實在再平常不過；但若本身已有專屬的廚師，卻還需花費高額公款從外頭叫餐點入府，這恐怕就讓人無法理解了。據英國衛報（The Guardian）報導，以色列總理內坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的夫人莎拉（Sara Netanyahu），近日遭檢方指控，於2010至2013年亂花約10萬美元（約300萬台幣）的公款，指示府內人員訂購外賣餐點，此舉違反總理府的規範，一旦被定罪，莎拉恐面臨最高5年的牢獄之災。

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負責此案的檢察官認為，總理府內已有專屬的廚師負責餐食，按照規定，是不能隨意使用公款訂購外面的餐飲入府。這些規矩，入住多年的總理夫人莎拉應該知曉，而且先前已給予庭外和解的機會，卻遭到莎拉的拒絕，故檢方只能對她提出訴訟。

以色列總理內坦雅胡（圖右）與夫人莎拉（圖左）。（圖/路透社）

現年59歲的莎拉，出生於以色列海法（Haifa）附近的小鎮，父親是波蘭裔的猶太移民，她有3名兄弟，都是以色列當地的高知識份子。莎拉進入特拉維夫大學（Tel Aviv University）攻讀心理學，並在耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）取得碩士學位。長年在學校和關注兒童心理學的機構工作，同時也積極參與政治活動。在與內坦雅胡結婚前，曾有一段7年的婚姻，後來兩人於1991年結縭，育有2個兒子。

對於檢方的控訴，莎拉和丈夫都嚴正否認，總理內坦雅胡更生氣地表示，此案猶如「獵巫」（witch-hunt），是一次對她和她的家庭抹黑，也是一次刻意的政治迫害。莎拉的律師也表示，夫人絕無任何貪瀆的作為，她不怕面對訴訟和法庭。

(中時電子報)

文章來源：Sara Netanyahu: Israeli PM's wife charged with fraud

文章來源：Sara Netanyahu charged with fraud over catering allegations

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