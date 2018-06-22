野青眾何辜？ 唐湘龍：司法對廢死放任才可惡

台北市驚傳分屍命案，在華山藝文中心附近授課的37歲陳姓射箭教練，求歡被拒，竟將高姓女子掐死，再以菜刀分屍，載往陽明山棄屍，警方在華山大草原上的野居草堂拉起封鎖線。（劉宗龍攝）

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中時電子報

華山大草原分屍命案，「野青眾」意外被爆出許多爭議，對此，資深媒體人唐湘龍投書媒體指出，他雖沒有參加過野青眾，但能理解年輕人「文化撒野」，畢竟誰沒年輕過呢？但政府對於廢死的放任，才讓人覺得可惡。

唐湘龍在《NOWnews》投書指出，「野青眾」說白了是一塊閒置公地上，一群「耍廢」的年輕人，但因一起分屍案，在媒體的推波助瀾，卻成了一個淫邪、黑暗、髒亂的組織。至於北市府怎麼准的，一點也不重要，覺得反正就是給年輕人一個「文化撒野」的地方就好，既然是「撒野」，怎麼野法才叫做野青眾，其實就不是重點。

這件事情的問題就在於，柯文哲把事件定調成「情殺」，簡直是美化了未來幾百年的性侵殺人案件，市長當警長，粉飾太平，這比核准野青眾活動，嚴重太多。然而，這次出人命了，卻把野青眾與命案綁在一起，未免太過牽強，這種「青黑」現象，跟年輕人有關的，就黑它，實在不妥。

唐湘龍表示，事件發生後，「亂世重典」的歸納法又會出現，廢死、反廢死又開始交鋒，牢裡死囚再度緊張，長期推動「廢死」的運動人士以生命關懷當成社會文明指標，若把這件事情政治化，的確，對民進黨政府以及法務部長邱太三有很大壓力。

唐湘龍強調，以「廢死」為主調的司法，在近年實務上蔚為風氣，法官和被告公然串供，越來越賊，審理過程只是一場串供儀式，與其一竿子打翻一船人，追殺野青眾，或是聽文哲與徐國勇講幹話氣得半死，不如想想這種「免殺人犯一死」的廢死運動到底該何去何從，這都是總統蔡英文有責任解開的。

(中時電子報)

文章來源：NOWnews論壇

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