航母戰鬥群漸成形 曝陸神祕軍工業井噴期

2018年06月22日 11:26 中時電子報 楊幼蘭

解放軍積極發展航母，朝藍水海軍的目標邁進，最近不斷出現新進展。在第一艘自製航母002艦首次海試結束一個月後，003艦的示意圖20日也在中國船舶重工集團（簡稱中船重工）官方微信上曝光。

中船重工負責改造解放軍第一艘航母遼寧號，也設計打造了第一艘自製航母002艦。而微信文中提及的701所，原為武漢船舶設計研究所，是中國艦船研究設計中心，有「中國航母搖籃」之稱。

雖然先前不斷盛傳，解放軍第三艘航母為彈射型航母，但這卻是首次出現官方示意圖，因此引發舉世關注。一般預料，003艦很快就會亮相。多維新聞網指出，這一切的背後，都離不開中國龐大的軍工體系支撐。解放軍對最新型武器裝備的研發目前處於收割的井噴期。近年來中國新式船艦紛紛服役，頻率之高被比喻為「下餃子」。

分析指出，僅2017年一年，中國海軍約有30艘各型軍艦服役，其中包括西寧艦、廈門艦和烏魯木齊艦等3艘052D驅逐艦；蕪湖、許昌艦等2艘054A護衛艦；7艘056輕型護衛艦，以及其他如電子情報收集船、訓練艦、後勤支援船，大型綜合補給艦與掃雷艦等。

另一方面，服役中國空軍的新戰機數量也十分驚人：2012年的殲-15、2014年的殲-16、2017年的殲-20，還有2014年的空警-500、2017年的運-20，以及2018年4月首次出現在宮古水道上空的轟-6K轟炸機。

而在陸軍方面，對解放軍而言，最先進的自用主站坦克是中國第三代主戰坦克99系列。尤其是最新的99A，又稱99大改。最遲在2016年初，解放軍已換裝最新型99大改型主戰坦克。

除了解放軍自用的各式新武器，中國軍工也拓展海外市場，近年來，「彩虹」無人機、VT-4主戰坦克，直-19E出口型武裝直升機與山鷹外貿飛機等。

分析指出，這些武器大量問世或服役，背後的指揮者雖是解放軍高層，但是執行計畫的，卻是中國十多家由中央直接管理的龐大軍工集團。

中國軍工企業向來充滿神秘感，近年雖有所改善，但由於軍事機密所需，軍工系統仍刻意保持低調和神秘。因此，外界很難準確評中國軍工的能量與潛力估。包括斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）等世界主要軍事研究組織在內，經常會在評估報告中提到一句話，「由於缺乏可比性和有效資料，中國不包括在統計資料內」。

不過公開資料顯示，目前中國共有11家國資委直接管轄的軍工集團。 這11家軍工集團分別是：中國核工業集團公司、中國航太科技集團公司、中國航太科工集團公司、中國航空工業集團公司、中國航空發動機集團公司、中國船舶工業集團公司、中國船舶重工集團公司、中國兵器工業集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國電子科技集團公司，以及中國電子資訊產業集團有限公司。目前這11家軍工集團總資產大約在4兆人民幣（近19兆台幣）。而其中最晚成立的，就是2016年8月成立的中國航發軍工集團。

不過分析也指出，雖然近年來中國軍艦與戰機等呈現井噴狀態，但距離真正自主創新仍相當長的路要走，其次是資金。目前中國的軍費預算雖然已經位居第二，但是和第一的美國相比，卻不足美國的1/3：美國2018年的軍費預算達7,000億美元（約21兆台幣），但中國的軍費預算卻只有1,705.6億美元（約5兆台幣）。

而中國國土面積和美國相差不多，但13.9億的人口卻是3.27億美國人口的4倍多，因此如果按照人均軍費比較，中國連美國的1/10都不到。

(中時電子報)