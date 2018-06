土耳其F-35A戰機爭議中出廠 月底由土飛行員首飛

2018年06月22日 11:33 中時電子報 喻華德

儘管美國參議院18日通過2019財政年度《國防授權法案》草案,當中禁止美國出售F-35「閃電二式」戰機給土耳其,引起土國政府嚴重不滿,揚言尋找替代方案。但是洛馬公司仍然在21日於沃斯堡廠舉辦土耳其共和國的首架F-35A戰機出廠典禮(編號18-0001)。

土耳其F-35A出廠儀式

F-35A的出廠儀式由演奏土耳其國歌開始,接著是土耳其民俗表演,F-35的出廠儀式向來是採購國宣傳國家與文化的最佳舞臺。最後以土耳其職業軍人出身的土耳其總統Mustafa Kemal Atatürk(1881~1938) 的名言「未來在天空中」(THE FUTURE IS IN THE SKIES)作為表演的結尾。

土耳其空軍F-35出廠儀式中的表演。(圖/擷取自LM Youtube)

在洛馬官方代表致辭後,接著播放土耳其空軍的介紹片。土國空軍肇建於1911年。自1951年起使用T-33「射星式」教練機,1958年使用F-100「超級軍刀式」戰機,1963年使用F-104「星式」戰機,隔年使用F-5「自由鬥士」戰機,1968年使用F-102「三角箭式」戰機,1974年使用F-4「幽靈式」戰機。1987年使用F-16「戰隼式」戰機。

土耳其空軍飛官Ziya Kabasakal少校說:「我很有信心地講,北約的東翼將會更好及更有效率地受到F-35的保護」。軍力發展暨資源管理局中將Reha Ufuk Er表示,已於艾格林空軍基地展開接裝訓練,月底土耳其空軍的飛行員將實際駕駛F-35升空飛行。而洛馬官方表示首架F-35A戰機將前往路克空軍基地展開訓練。

這次出廠典禮,與之前其它採購國的不同之處在於,F-35A兩旁分別展示了GBU-31 2,000磅鐳射導引炸彈,及由土耳其自主研發的SOM(Stand Off Missile)遙攻巡航飛彈,展現了土耳其發展國防自主的決心與實力。

