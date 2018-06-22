蔡總統：中共打壓力道不斷增強 無助兩岸發展

2018年06月22日 12:12 中時 張理國

蔡英文總統上午接見「華府智庫『布魯金斯研究院』台海比較政治研究新秀學者團」前美國在台協會主席卜睿哲一行，蔡總統表示，近期中共對台打壓力道不斷增強，無助兩岸關係發展；台灣會持續跟美國以及理念相近的國家合作，為區域和平繁榮跟穩定作出貢獻。

兩岸關係日益緊縮，蔡總統對卜睿哲一行表示，相信各位都注意到近來亞太地區情勢，不論是台海、南海甚至韓半島正在發生許多變化，這當中台灣身為國際社會負責任的一員始終維持兩岸現狀，確保亞太地區的和平繁榮發展；令人遺憾的是中國對台打壓的力道不斷增強，從片面啟用M503北向航線，軍機軍艦頻繁繞台，強迫各國民間企業更改網站的台灣名稱，以及阻撓台灣的國際參與，這些試圖改變台海現狀罔顧區域和平穩定的作法，不僅對兩岸關係毫無幫助，國際社會也不樂見。

蔡總統說，中國的打壓不會改變台灣走向世界的決心，台灣會持續跟美國以及理念相近的國家合作，為區域和平繁榮跟穩定作出貢獻。美國是台灣最重要的戰略及貿易夥伴，過去兩年也給台灣具體支持，像是宣布對台軍售案，重申台灣關係法的安全承諾，批准美國國防廠商參加台灣潛艦國造行銷許可，以及支持台灣參與世界衛生大會及其他國際組織。

蔡總統也重申，上周美國在台協會內湖新館落成，也代表台美關係重要的里程碑，更象徵雙方達成共同目標堅定的信念，台灣也期待台美關係可以邁向更緊密友好的新紀元。

(中時 )