萌！3美洲獅寶寶過周歲！命名「太、妃、糖」好貼切

2018年06月22日 11:26 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

好可愛，美洲獅寶寶過周歲，3個寶寶的體重只有父母一半（僅30公斤），還有超萌名字呢！台北市立動物園溫帶動物區去年新生的美洲獅寶寶「喵太」、「喵妃」及「喵糖」，明天即將歡度1歲生日了！大家還記得牠們小時候Q萌的模樣嗎？

以前不好爬上的仿岩，現在對山獅寶寶來說只是小CASE。（台北市立動物園提供）

時間過的好快，一轉眼這3隻小寶貝已經長得比媽媽還要高大，再過半年左右等牠們都成年以後，或許就不會再繼續待在媽媽身邊，要開始學習獨立生活了。提醒想要繼續捕捉母子4口「同框」的粉絲們，請記得把握這幾個月的機會唷！

13歲的美洲獅「強生（公）」和4歲的「喵喵（母）」，在去年6月23日一口氣迎來3個愛情結晶，當寶寶們滿三個月大時，動物園透過舉辦Facebook命名票選活動，由民眾投票選出「太妃糖」的名字組合，將牠們分別命名為「喵太（公）」、「喵妃（母）」及「喵糖（母）」，對照牠們現在的毛髮顏色，是不是也覺得很貼切？

美洲獅小朋友體型已經跟媽媽一樣大，但還是有漂亮的藍色雙眼。（台北市立動物園提供）

回想3隻美洲獅寶寶剛出生時，身上的毛皮布滿斑點，乍看之下還容易誤以為是獵豹的小孩呢！當時個頭小小的牠們，還踩著搖搖晃晃的步伐到處探索，模樣十分可愛，但一晃眼牠們就全都長大了。「喵太（公）」、「喵妃（母）」及「喵糖（母）」父母體型差異頗大，「強生」重達60公斤，而「喵喵」卻只有30公斤。

美洲獅寶寶7個月大的樣貌。（台北市立動物園提供）

「喵太」及「喵妃」遺傳到爸爸的大骨架，身形已經長得比媽媽還要高壯，「喵糖」則是像媽媽一般，擁有較為纖細的身材。

「喵喵」十分疼愛小孩，每到用餐時間，總會讓3個寶貝先吃，等到孩子們都吃飽了，牠才靠過去進食，偶爾保育員會另外幫辛苦的媽媽預留食物，但只要孩子們過來搶食，「喵喵」總是無怨無悔的將食物讓給兒女們優先享用，牠對孩子們的愛和包容程度，真的只能用「破表」來形容！倒是3隻寶寶搶食和護食的行為很明顯，幸好目前為止，仍然還維持著勢均力敵的局面。

美洲獅寶寶出生53天的樣貌。（台北市立動物園提供）

美洲獅寶寶約1歲半左右達到性成熟，再過幾個月，保育員便會優先安排「喵太」開始學習獨立，至於「喵妃」和「喵糖」能不能繼續跟著媽媽「喵喵」一起生活，就要繼續觀察牠們彼此相處的情形來判斷了。提醒想要珍藏更多美洲獅母子4口和樂融融影像的粉絲們，107年的下半年度，請記得多到溫帶動物區走走唷！

(中時電子報)