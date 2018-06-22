《全台最速報》門將超低級失誤！阿根廷送克羅埃西亞晉級

2018年06月22日 11:29 中時電子報 綜合報導

◎門將超低級失誤！阿根廷送克羅埃西亞晉級

首戰遭冰島逼和的阿根廷，22日背水一戰對決1勝的克羅埃西亞，上半場兩隊以守為主謹慎做戰，合計才6射門卻有18次犯規，未料阿根廷門將罩門果真出包，卡巴耶洛一次離譜挑球變另類助攻，讓雷比奇凌空抽射破門。終場前克羅埃西亞再下兩城，以3比0完勝阿根廷。

◎阿里山林鐵處7/1上路 數百名員工憂心權益受影響

林務局「阿里山林業鐵路及文化資產管理處」7月1日正式成立，現約有312名台鐵轄下林鐵員工前途未卜，22日林管處舉行員工權益說明會，一開始即有員工要求林管處官員簽署契結書，以示政府承諾保障員工的義務權益，嘉義林管處長黃妙修則疾呼尊重每個人的發言權利。

◎不滿被解雇！男砸公司玻璃又持刀傷人

一名56歲蕭姓男子不滿被解雇先是在端午節持鐵鎚憤砸先前任職南區德祥街一家健康管理公司玻璃，21日傍晚又回到此地談論賠償與和解事宜時，不滿公司經理找友人助陣，他抽出隨身攜帶的瑞士刀砍殺在場人，造成自己在內的5人受傷，所幸在警方協助送醫後均無生命危險。警方曉以大義，起出兇刀，蕭嫌對犯行坦承不諱，全案依殺人未遂等罪送辦。

◎節能省電又省錢 頭城鎮全面更換路燈

台灣正面臨嚴重缺電危機，蠢蠢欲動的電價也讓人壓力倍增，頭城鎮公所決定逐年編列3200萬元的經費，將鎮公所負責維護管理的路燈全部改為LED路燈，預估每年可省下100萬度電，為鎮公所節省250萬元的電費，同時因更換的LED燈不僅受風面積較小，可減少風災造成的耗損，亮度也比傳統燈具明亮，可謂一舉多得。

(中時電子報)