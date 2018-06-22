台東》轉扭蛋得大獎 愛心捐血民眾喜獲鬼頭刀一隻

2018年06月22日 11:34 中時 楊漢聲

台東富岡漁港是台東重要觀光門面，每年在此搭船前往綠島及蘭嶼的旅客高達50萬人，縣府與台東區漁會聯手將港口改頭換面，除魚市場改建換新外，區漁會也引進業者合作推出大型彩虹扭蛋機，有位幸運民眾扭出新鮮魚貨「鬼頭刀」一隻，直呼這是他抽過最「妙」的獎品。

鄭姓民眾開心抱著整尾的鬼頭刀，臉上洋溢著笑容，似乎還不敢相信，扭蛋紐到鬼頭刀一尾，這是台東區漁會和業者合作推出5米大型彩虹扭蛋機，扭蛋獎品最大獎包括沖繩來回機票、吹風機、吸塵器等，其中最特別的就是台東特產鬼頭刀1隻，20日就有1位幸運兒抽中。

抽中鬼頭刀的鄭姓民眾表示，前幾天他捐血獲得扭蛋抽獎券，今天有空就和同事一起來試運氣，原本以為會得到一些普通得小獎項，沒想到一扭竟獲得1大尾的鬼頭刀，到現在仍不敢相信，感到非常幸運，會帶回家給母親來進行料理。

另外，區漁會和廠商銀谷國際合作的餐廳也在20日正式開幕，除了提供舒適的用餐環境外，餐廳食材也都是用台東在地出產的農特產品，一方面希望能讓富岡漁港成為觀光新點景，另一方面也能幫助在地漁民及農民推銷優質產品。

台東區漁會總幹事李振元指出，希望富岡漁港能進行轉型，持續朝著觀光漁港的方向發展，第一步就要從門面候船室開始做起，讓遊客感覺到乾淨及舒適，到富岡來就是一種享受，不只有美麗海景還能品嘗到台東在地新鮮海產，徹底放鬆心情。

(中時 )