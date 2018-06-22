醫美推出買一送一優惠 預付都不行 消基會調查違規率八成六

2018年06月22日 11:45 中時 鄭郁蓁

美容醫學廣告多已違反醫療法。記者鄭郁蓁攝影

韓劇當道，打肉毒、雷射除斑、割雙眼皮等，微整型越來越夯，尤其暑假學生族群更是躍躍欲試，但消基會調查發現，坊間高達八成六的醫美業者已經違法廣告，將醫療行為當成商品推出各種「買一加一再送一」等優惠折扣，不少消費者投訴，體驗服務原來「只做半邊臉」。消基會痛斥，衛福部醫療法94年就禁止各種優惠、折扣、或是分期付款等促銷行為，但違規數卻逐年增高，顯然各地衛生局稽查力道不足。

台灣已是全球第13名整形大國，以105年在台執行的整型手術就高達38萬多件，但相關醫糾也逐年增加，消基會近兩年就接到246件申訴，其中因購買美容醫療療程衍生的費用爭議案占五成九。

消基會秘書長陳汝吟指出，坊間常稱的醫美為《醫療法》的一部分，衛福部94 年即函文「醫療機構禁止不正當方法招攬病人，包含公開宣稱就醫就送禮品、折扣；以多層次傳銷，或是如補習班可以分期付款免利息等優惠付款。

消基會隨機抽查全國15間醫美診所，結果發現，僅2間未在網頁上推出優惠方案，其餘13間業者，都出現違法情形。例如「蔻妮時尚診所」推出「童顏針+橋雅登玻尿酸送肉毒」以買一加一再送一吸引消費者。還有「依美琦時尚診所」「靜顏活氧泡泡電波買十送十五」或是「優儷芙士林一美「買九萬贈一萬三」等各種形式折扣，違規率高達八成六。

消基會董事長游開雄表示，醫美診所不能推出優惠活動，且僅能單次作單次付款，不得預售，「難道病人生病可以先預付，然後說我之後還會生十次病嗎？」

消基會醫療糾紛委員會召集人黃鈺媖表示，醫美可歸納出三大亂象，包含優惠資訊五花八門，消費者看了也是霧煞煞，實際消費才發現，後續還有延伸費用，且一大筆錢花下去，業者卻倒閉關門，甚至優惠券只做臉部的一半，表現上是優惠，實則逼迫買更多。尤其，常出現誇大不實廣告，卻沒告知風險，讓消費者無法事先評估，貿然執行手術，輕則留疤，嚴重則導致死亡後果。

此外，購物平台包含東森、森森、momo等三大購物平台則無視醫療法，公開販售「醫療機構相關療程及諮詢券」，還有不少網紅直播「網紅指定推薦」等，均已違反「非醫療機構不得廣告」的規範。

游開雄表示，暑期將屆，醫美診所瞄準學生族群，主管機關應更嚴查，消費者手術前則應與醫師溝通，並至衛福部醫事查詢系統查詢是否有登記、開業，避免碰到無良業者，不要參加贈品、折扣，預付訂金等活動。

(中時 )