挺姚綠委管碧玲發文 網友大驚：原來高雄舉債是這樣來的啊！

2018年06月22日 11:42 中時電子報 陳怡文

挺姚文智，綠委管碧玲臉書發文。(擷取自管碧玲臉書)

雙北交通吃到飽月票每月1280元可享捷運、公車無限次數搭乘，但台北市長參選人姚文智提出0元月票構想，除了柯文哲說「你是認為一定選不上才亂喊價嗎？」，也遭網友噓爆。綠委管碧玲不忍姚被攻擊，在臉書表示姚文智曾在高雄推動「0元市政」用回饋機制，變成零預算的。但PTT網友不領情，直批「難怪高雄欠一堆錢」、「難怪高雄一堆債呀」、「還花媽清白！」、「高雄債務原來是這樣來的！又一豬隊友」。

姚文智近期因「零元月票」被攻擊，管碧玲在臉書寫下「我因為和姚文智共事，也近身觀察他19年，有些事他忘記了，我卻清清楚楚的印象深刻。」這次他的「零元月票」被攻擊，我等很久，等看他舉例說明，但是，還是等不到他舉自己做過的事來說明，我在此介紹給大家知道。

姚文智曾經在高雄推動「0元市政」，當年高雄市全面改建公車候車亭、開闢城市光廊，並布建街頭藝術，都市風貌增添美麗時髦的現代感，人民生活導入文化的愉悅。以上所有一切，就是用回饋機制，變成零預算的。用創意經營城市，姚文智做過，台北市政府還沒有想過！

管碧玲的好意，網友不領情開炮「為何不去選高雄市長？」、「如果月票都0元的話，那買單程票的人全部都變成笨蛋」、「所以現在高雄免費了嗎？為何高雄不先試行？」、「難怪高雄負債2000億...我現在知道是怎麼來的了」、「所以高雄負債累累，開一堆芭樂票，只是把錢轉嫁出去，當民眾很蠢，錢又不是轉一轉就會自己跑出來。回饋機制，怎回饋？誰回饋？啊不就民眾花其他錢去回饋」、「這種護航文真的是太弱了」、「豬隊友不要再出來了吧= = 真的蠢」、「舉債2000E什麼都免費」。

(中時電子報)