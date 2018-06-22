文大宿舍案自打臉？教育部「神奇話術」被抓包

2018年06月22日 11:43 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

中國文化大學大群館學生宿舍說明。(翻攝自柯志恩臉書)

文化大學「大群館」學生宿舍案爭議延燒，國民黨立委柯志恩在臉書披露，教育部書面回函打臉教育部口頭說法，媒體21日報導「侯友宜夫婦租給文大的宿舍 教部證實確有補助」，但根據中央社6月17日即時新聞報導「教育部瞭解，文大宿舍租金並未使用獎補助款」，柯志恩質疑，「一個教育部竟有截然不同的兩種說法，若非媒體故意下錯標題，就是教育部立場反覆的老毛病又發作了！」

柯志恩說，上週問教育部，都回說文大大群館沒有接受教育部補助，高教司回函還經高層批可，白紙黑字寫著：「查本部私校獎補助經費之使用範圍，未包含『租用學生宿舍費用』，且經本部檢視文化大學私校獎補助款之支用情形，亦未有使用於該校大群館之情事」。6月19日教育部的書面回函，百分之一百打臉高教司司長20日的口頭說法。

連日來掀起政壇風波的文化大學學生宿舍大群館。(資料照／郭吉銓攝）

柯志恩批評教育部立場變、變、變！從「卡管」花招百出、說詞反覆，懂得分辨的民眾，早已看出教育部自我打臉已成家常便飯，一點也不稀奇！沒辦法，在民進黨完全執政之下，官員們哪能不體察上意表演一下神奇話語術？說「有補助」是教育部，說「沒補助」也是教育部，反正「官」字兩張口，這樣說也行，那樣說也行，"丞相起風了"！怎能不觀風向辦事呢？

網友回應「教育部當打手不意外呀」、「不如改為"叫慾部"因為只有用"叫"的"慾"望，其他都是假的!」、「詐騙集團附隨組織」、「別怪教育部，現在沒大人！」、「國家是民進黨家，他說有就是有」。

(中時電子報)