愛生態！即日起進入魩鱙禁漁期 違者最高罰15萬元

魩鱙漁業漁船作業。（新北市漁業處提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

地球只有一個，我們要好好愛護這個環境與大自然！依「新北市魩鱙漁業漁期、漁區與漁具限制、禁止及相關事項」即日(6月15日)起至9月14日進入魩鱙漁業禁漁期，請業者務必配合，以共同維護海洋資源之永續，倘違反魩鱙漁業禁漁期規定者，將核處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，

新北市政府農業局長李玟表示，魩鱙漁業是新北市淡水區特色傳統性漁業，漁獲物種主要為刺公鯷、異葉公鯷及日本鯷等鯷科魚類之仔稚魚，因每年6月至9月同時是其他魚類魚卵孵化及仔稚魚成長的時間。

此時作業混獲其他仔魚的比例顯著較高，故新北市於98年起進行魩鱙作業漁船數量與漁獲總量管制，公告「新北市魩鱙漁業漁期、漁區與漁具限制、禁止及相關事項」，除限制作業船數及捕獲量外，還限制作業區域、明訂每年6月15日至9月14日為魩鱙漁業禁漁期，希望藉此確保魩鱙漁業資源永續經營。另為減少作業船數，除原有魩鱙漁船優惠收購措施，更於102年收購魩鱙漁業經營權作法，輔導漁民轉作其他更友善漁業，截至今年從事魩鱙漁業之漁船數量由原277艘下降至136艘，已減少141艘。

6月15日至9月14日為魩鱙漁業禁漁期，請漁民朋友遵守相關規定！農業局也提醒業者，除了遵守相關捕撈規定，也需確實辦理登記並填報漁撈日誌，以利後續進行魩鱙漁業資源科學調查研究及資源管理評估規劃，倘違反魩鱙漁業禁漁期規定者，將核處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，因此呼籲漁民朋友務必遵守規定，以共同維護海洋永續。

(中時電子報)

魩鱙漁業為本市傳統漁業。（新北市漁業處提供）
文大宿舍案自打臉？教育部「神奇… 台大新竹分院湳雅院區 市地重劃…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。