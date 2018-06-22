愛生態！即日起進入魩鱙禁漁期 違者最高罰15萬元

2018年06月22日 11:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

地球只有一個，我們要好好愛護這個環境與大自然！依「新北市魩鱙漁業漁期、漁區與漁具限制、禁止及相關事項」即日(6月15日)起至9月14日進入魩鱙漁業禁漁期，請業者務必配合，以共同維護海洋資源之永續，倘違反魩鱙漁業禁漁期規定者，將核處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，

新北市政府農業局長李玟表示，魩鱙漁業是新北市淡水區特色傳統性漁業，漁獲物種主要為刺公鯷、異葉公鯷及日本鯷等鯷科魚類之仔稚魚，因每年6月至9月同時是其他魚類魚卵孵化及仔稚魚成長的時間。

此時作業混獲其他仔魚的比例顯著較高，故新北市於98年起進行魩鱙作業漁船數量與漁獲總量管制，公告「新北市魩鱙漁業漁期、漁區與漁具限制、禁止及相關事項」，除限制作業船數及捕獲量外，還限制作業區域、明訂每年6月15日至9月14日為魩鱙漁業禁漁期，希望藉此確保魩鱙漁業資源永續經營。另為減少作業船數，除原有魩鱙漁船優惠收購措施，更於102年收購魩鱙漁業經營權作法，輔導漁民轉作其他更友善漁業，截至今年從事魩鱙漁業之漁船數量由原277艘下降至136艘，已減少141艘。

6月15日至9月14日為魩鱙漁業禁漁期，請漁民朋友遵守相關規定！農業局也提醒業者，除了遵守相關捕撈規定，也需確實辦理登記並填報漁撈日誌，以利後續進行魩鱙漁業資源科學調查研究及資源管理評估規劃，倘違反魩鱙漁業禁漁期規定者，將核處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，因此呼籲漁民朋友務必遵守規定，以共同維護海洋永續。

(中時電子報)