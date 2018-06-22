NBA》勇士又挖寶？第28順位挑中伊凡斯

2018年06月22日 11:51 中時電子報 黃及人

剛摘2連霸的勇士，向來能在NBA選秀會「挖寶」成功，他們今年利用第28順位，選中來自辛辛納提大學的大三後衛雅科布伊凡斯(Jacob Evans)，接著就看勇士總管邁爾斯這次眼光夠不夠精準，畢竟伊凡斯早已心儀勇士很久了。

因為上季NCAA場均13分、4.7籃板及3.1助攻的伊凡斯，早在2016年夏天就曾發推讚嘆，「天啊！杜蘭特去了勇士。」似乎相當關心勇士相關動態，沒想到如今竟有機會跟杜蘭特並肩作戰，更要一起完成勇士隊史首次3連霸。

勇士過往總有辦法在選秀會上挑到寶，像是卓雷蒙格林、麥克考，甚至去年選到的喬丹貝爾，如今都在勇士扮演好各自角色，邁爾斯更自爆，為了關心勇士今年可能選到誰，格林昨天還待在選秀戰情室內整整5小時不肯離開。

至於今年東區冠軍騎士，則在第8順位挑中堪稱今年選秀最強控衛，也就是阿拉巴馬大學後衛塞克斯頓(Collin Sexton)，包含騎士高層與詹姆斯團隊都很滿意這個選擇，畢竟在厄文去年跳槽塞爾提克後，騎士主控人選始終未定。

「克里夫蘭的球迷們，大家好！我是塞克斯頓，我很感激也興奮可以加盟騎士，感覺如同上天恩賜，」塞克斯頓發表影片表示，「衷心希望詹姆斯可以繼續留下，這樣下個球季我們就可衝擊總冠軍，這就是球隊的目標。」

(中時電子報)