高雄氣爆代位求償 高巿府過失最重占4成

2018年06月22日 12:30 中時 曹明正

高雄氣爆高巿府受讓災民損害賠償請求權，代位求償向榮化、華運及中油合計求償逾10億餘元，高雄地院分6案審理，其中3案合計求償7億8121餘萬元，22日上午宣判，法官認定中油無過失，高巿府、榮化及華運在氣爆事件應負擔的過失比例分別為40％、30％、30％，又因災民對於高巿府的請求權已超過2年時效，因此判榮化、華運應連帶賠償2億4082餘萬元。

2014年7月31日高雄氣爆造成人命、財產嚴重損失，高巿府啟動代位求償，共受讓災民3140案民事賠償請求權，向榮化、華運、中油等公司求償逾10億元，高雄地院分6案於22日上、下午分別宣判，除了3件已宣判，另有3件將在下午4時宣判。

2014年7月31日晚間，華運公司透過4吋管加壓輸送丙烯至李長榮公司大社廠，在發生供料不正常後，兩公司員工未巡管，就以壓力、流量異常，採用錯誤保壓測試，使得大量丙烯外洩，在當晚接近凌晨時釀成嚴重死傷。

位於前鎮區二聖、凱旋路口的地下箱涵，事後被檢方查出，因20餘年前監工、驗收不實，3條石化管線竟未遷管，而是直接曝露在雨水箱涵中，且多年來未落實檢測，現任高巿府祕書長趙建喬等3公務員因涉犯業務過失致死，今年5月被重判4年10月，民事判決也認定高巿府的責任最重。

台灣工安史上最大傷亡的高雄氣爆共造成32死、321人受傷、有65名重傷，財產損失不計其數，高巿府後來透過與榮化、華運三方協議，先擱置訴訟爭議，先與32死罹難者家屬以每人1200萬元和解，今年5月也與63名重傷者和解。

(中時 )