毛利新年在台灣 免費電影放映還能抽機票

2018年06月22日 11:55 中時 楊孟立

每年6月Matariki星團（又稱昴宿星團或七姊妹星）顯現，就代表紐西蘭毛利新年到來，這段期間，部落族人會聚在一起緬懷祖先、彈奏音樂唱歌、同享食物。今年紐西蘭工商辦事處與原民會首度舉辦「毛利新年在台灣」節慶，彰顯台紐雙方原住民族在文化與語言上的連結，更深化與穩固合作關係。

「在紐西蘭之外，沒有任何地方比台灣更適合慶祝毛利新年，毛利人與台灣原住民之間的連結，是台紐關係中非常獨特的部分，我們之間有許多可以互相分享和學習的地方。」紐西蘭駐台代表涂慕怡說，希望能透過這個獨一無二的紐西蘭節慶，與台灣朋友分享我們的文化、美食、音樂和電影。

涂代表特地強調，「過去五年台紐雙邊貿易成長超過20%，兩邊的經濟關係非常扎實且持續成長。」紐西蘭希望與台灣建立更深刻的關係，讓台灣人民對於我們所能提供的種種，有更深層了解，將台紐之間的經濟與文化關係提升到新的層次。

「毛利新年在台灣」節慶活動包含一個由14位電影製片人組成的代表團參訪，並在台灣探詢新的合作機會，同時，22至29日將有三部紐西蘭電影在光點台北電影院放映（我的婚禮與祕密、神鬼嚎野人、為舞而生）供民眾免費欣賞，憑電影票根參加抽獎有機會獲得紐西蘭航通提供的台灣、紐西蘭經濟艙來回機票。

23日傳統毛利文化表演團體Globa Haka將應邀於桃園市演出毛利戰舞；29日紐西蘭知名R&B歌手Aarahna將在台東鐵花村舉辦免費音樂會。詳細活動內容可以在「紐西蘭商工辦事處」臉書粉絲頁查詢。

(中時 )