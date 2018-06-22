出逃近一年 泰前美女總理盈拉首度臉書「曝光」

流亡海外、泰國前美女總理盈拉，昨日首度更新自己的臉書，感謝大家對她51歲生日的祝福。（圖/Yingluck Shinawatra 臉書專頁）

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中時電子報

據路透社（Reuters）報導，因大米補助弊案、遭泰國法院起訴，卻在開審前祕密出逃海外的美女前總理盈拉（Yingluck Shinawatra），在逃亡將近一年前夕，首度在臉書專頁上曝光自己的近況。感謝粉絲與哥哥塔克辛（Thaksin Shinawatra）給她的祝福，也是自己第一回在海外過生日。雖仍未知她的位置，但有消息指出，盈拉已向英國政府申請庇護，並取得十年期的長期居留簽證。

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在推文中，盈拉感謝哥哥一直以來的鼓勵和支持，而塔克辛也透過臉書感性回應，祝福她生日快樂，並向她保證，自己會盡最大的努力照顧好她與家人，並讓海外的生活更加地有意義和目的。

วันเกิดปีนี้ เป็นปีแรกของดิฉัน ที่อยู่ในต่างประเทศ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ยังคิดถึงและไม่ลืมกัน แม้ว่าวันนี้ ดิฉันจะต้องจากบ้านเกิดมา แต่พี่น้องประชาชนและแฟนคลับ ก็ยังส่งคำอวยพรมาให้ดิฉันแต่เช้า รวมถึงการ์ดอวยพร ขนม ดอกไม้ รูปภาพพร้อมกำลังใจและความห่วงใยมาให้ผ่านช่องทางต่างๆมากมาย แถมหลายคนยังขับรถมาไกลจากต่างจังหวัดเพื่อฝากของให้กับดิฉัน พร้อมกันนี้ขออนุโมทนาบุญกับอีกหลายคนที่ไปทำบุญวันเกิดให้กับดิฉันด้วยนะคะ สิ่งเหล่านี้มีคุณค่ากับดิฉันเป็นอย่างมาก สำหรับมิตรภาพ ความรักความหวังดีที่มีต่อกันเสมอมา ดิฉันจะไม่มีวันลืมเลยค่ะ ดิฉันต้องขอขอบคุณพี่ชายที่ทำให้วันเกิดของดิฉันเป็นไปอย่างอบอุ่น พี่ชายบอกว่าให้ทำตัวให้มีความสุขเพื่อคนที่เรารักจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะชีวิตทุกคนก็ต้องเผชิญกับความท้าทายในการดำรงชีวิต และท่านก็ให้เวลากับดิฉันทั้งวัน โดยเลี้ยงวันเกิดให้ทั้ง 2 มื้อ ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ได้อยู่ฉลองวันเกิดกับพี่ชายหลังจากที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานาน รู้สึกดีใจและประทับใจมากค่ะ นอกจากนั้นดิฉันยังได้รับการ์ดที่ลูกชายสุดที่รักทำเองกับมือฝากมาให้ด้วย ตื้นตันใจค่ะ สุดท้ายนี้ ดิฉันก็ขอส่งความสุขและกำลังใจผ่านเฟซบุ๊คนี้ไปยังพี่น้องประชาชนและแฟนเพจทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะ ขอบคุณค่ะ

Yingluck Shinawatra（@pouyingluck_shin）分享的貼文 於 張貼

現年51歲、第四代泰國華人的盈拉，出生於清邁、祖籍廣東潮州，和兄長塔克辛一樣，擁有一個不常用的漢文姓名叫「丘英樂」。畢業於清邁大學、赴美國肯塔基州大學（Kentucky State University）攻讀政治學，取得碩士學位，返國後進入家族電信商AIS企業出任總裁，後轉為房地產商總裁。

盈拉並未登記結婚，與伴侶阿努索·安莫查（Anusorn Amornchat）選擇事實婚姻，育有一子。2011年率領為泰黨（Phak Phur Thai）贏得下議院選舉，並由執政聯盟推舉為泰國首名女性總理。任內捲入大米補助貪腐，在去年審理過程悄悄偷渡出境，與哥哥一起流亡海外至今。

泰國前總理盈拉，於去年出庭時獲支持者增與玫瑰力挺。（圖/美聯社）

不過，目前正在英國進行訪問的總理帕拉育（Prayuth Chan-Ocha），被問到是否與英國討論盈拉的案子時，僅表示說，此番訪問僅討論雙邊合作與投資議題，不願對盈拉和塔克辛兄妹做出回應。而由軍政府執政多年的泰國，帕拉育也在先前專訪時保證，將盡快舉行大選、並將執政權還歸於民之手，希望外界要相信他。但即將迎來的大選，塔克辛家族是否會借力再起，也將成為各界觀察的重點之一。

(中時電子報)

文章來源：Former Thai PM Yingluck Shinawatra breaks silence months after fleeing country

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