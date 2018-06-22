群益30周年 啟動愛心專車

2018年06月22日 12:32 工商 陳昱光

群益金融集團「群起獻愛心 傳遞幸福公益」捐血公益活動，今年正式邁入第11年，今（22）日台北舉辦捐血活動記者會，以「群益30 愛心專車傳愛恆久」為號召，呼籲民眾跟著群益挽袖捐血，解決夏季血荒。

群益金鼎證今年創立30周年，擴大規模啟動愛心專車，並以「幸福熱血」為首站，以「童心鞋盒」為第二站，傳遞更多幸福到社會各個角落。

群益金鼎證券董事長王濬智表示，「群益愛心專車以多元的實際愛心公益行動，希望企業與社會資源的結合，使愛心公益的服務精神得以傳遞並延伸；如同心圓一般，以群益為圓心，把愛送到各個角落。」藉此呼籲更多同仁、客戶及民眾一同跟著群益愛心專車，以實際行動來關懷每個弱勢群體，達到群起獻愛心，傳遞幸福公益的最終目的。

群益愛心專車首站「幸福熱血站」，將巡迴北中南一共17個捐血熱點，以「群益30 愛心專車傳愛恆久」為號召，希望大家跟著群益員工走出冷氣房獻出您的熱血，直接為夏天血荒季節挹注一份心力，紓解血庫血源不足的壓力；為讓公益愛心加乘，群益與心路基金會合作，認購心路基金會-庇護工場手作文具做為禮品，民眾於指定地點捐血即可獲得心路基金會-庇護工場禮品乙份。

群益「愛心專車」第二站「童心鞋盒站」將把愛送給都市原住民弱勢家庭孩童們。為促使更多民眾關注弱勢孩童議題，群益將募集同仁及民眾的愛心鞋盒，希望透過募集台灣各地愛心，為都市原住民孩童們付出一份心力。

(工商 )