高鐵會員好康來了! TGo點數大放送

台灣高鐵強打會員經濟，凡在7、8月期間加入高鐵會員TGo就送聯名束口背包。圖／台灣高鐵提供

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台灣高鐵（2633）強打會員經濟，宣布自即日起推出「高鐵會員TGo 有『點』厲害」活動，8月15日前透過7-ELEVEN門市內ibon機台購、取票，並輸入已開通的高鐵會員TGo帳號，每張車票可獲贈10點TGo點數。

另外，活動結束後，高鐵將隨機抽出3名加碼贈送9,999點，相當折抵購票金額約1,999元，價值超過任一區間標準車廂單程票價。歡迎會員把握機會，於活動期間透過7-ELEVEN門市內ibon機台購、取票。

「高鐵會員TGo 有『點』厲害」活動9,999點中獎名單，預計10月11日公布於高鐵企業網站； 活動期間贈送點數將於10月15日前同步匯入會員帳戶，贈送點數效期至今年底止。

高鐵並與萬國通路合作，推出多項會員專屬優惠，包括「新會員專屬禮品」，7、8月期間完成高鐵會員TGo註冊E-mail認證的新會員，以手機出示會員條碼與認證電子郵件，即可在萬國通路各門市獲贈束口背包一份，限量3萬份，兌換時間從7月1日到9月15日，送完為止。

此外，針對原已加入高鐵會員TGo的旅客，高鐵公司進一步推出專屬優惠，提供會員購買萬國通路指定款行李箱享有優惠價格，更可獲贈高鐵會員點數200點，再享加價購優惠。活動自7月1日至10月31日止，高鐵會員以手機出示會員條碼，即可以69折優惠價購買指定款行李箱，並以優惠價加購休閒背包，再獲贈會員點數200點。

TGo會員購票乘車，每消費20元即可累積1點，累積至500點以上即可兌換或折抵高鐵車票，另可享受會員生日禮、指定車次優惠、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。

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