從4萬銳減至9千隻 長頸鹿很可能從地球絕跡

2018年06月22日 12:51 中時 諶悠文

6月21日是「世界長頸鹿日」。不過，長頸鹿的數量一直在急劇下降，研究人員表示在不遠的未來，長頸鹿可能會從地球上絕跡。在肯亞北部，一個動物保護計畫正在努力拯救當地皮毛紋路獨特的網紋長頸鹿。

美國之音中文網報導，在東非，美麗的網紋長頸鹿是非洲大陸上最受歡迎的動物之一。但這種別名索馬利亞長頸鹿的動在過去的三十年裡，它們的數量驟然減少，從之前的四萬減少到不到九千隻。在肯亞北部，一個由美國聖地亞哥動物園組辦的動物保護計畫正與其他國際合作夥伴一起，共同研究長頸鹿並保護它們。研究人員正在了解它們的遷徙路線，棲息地，覓食習慣和與其他動物的互動。

這項計畫的首席研究員麻賽尼說：「網紋長頸鹿最早是在肯亞，衣索匹亞和索馬利亞發現的。而它們在這些地方的數量全部下降了。我想索馬利亞現在幾乎一隻都沒有了。只有在肯亞北部還有相當多的網紋長頸鹿。」

盜獵是長頸鹿急劇減少的原因之一。

麻賽尼說：「有些人殺了長頸鹿後把它們的肉賣給商店。長頸鹿數量下降的另一個原因是它們被人類誘捕了，這也和偷獵有關。人們設下陷阱捕捉長頸鹿。當地社區的人口增長也是一個原因。」

一個由12名當地人組成的看護隊守衛著大約400隻長頸鹿。11隻長頸鹿的身上綁有太陽能追踪器。

麻賽尼說：「我們開車在長頸鹿活動的周圍給它們拍照，記錄它們的數量，追踪器的定位，它們被發現的位置，它們在做什麼以及它們所在的地形。」

當地居民也意識到了保護長頸鹿的重要性，長頸鹿還能給當地帶來觀光收益。

社區長老勒普里肯說：「我們開始看到野生動物帶來的好處，之前我們有很長一段時間沒有意識到。」

(中時 )