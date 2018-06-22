母子騎機車爆胎 中市警伸援手助完成250公里旅行

2018年06月22日 13:03 中時 盧金足

熱愛台中的簡女，帶著3歲兒子從北部騎機車到台中旅遊，途中機車爆胎，幸經中市員警伸援手，順利完成250公里旅行。（盧金足翻攝）

台中魅力無法擋！一對熱愛台中的母子檔，從新北市三重區騎機車南下，正沿台灣大道要騎到清水區高美濕地，再一路北返桃園住家，結束這趟來回路程約250公里的旅行，沒想到機車突然爆胎，簡女在烈日下推著機車，遇到熱心員警關心並聯繫機車行前來載運修理，母子倆得以順利旅遊北返，簡女離去前，還向員警打聽台中知名景點，親身體驗台中的人情味，除向員警表達謝意，也表示要幫忙行銷台中。

這陣子烈日高掛，入夏以來更是連日高溫，火紅的艷陽將馬路柏油烤的炙熱，台中市警察局第六分局永福派出所員警周文彬、梁瑛泓，正在福科路與福林路口處理號誌故障交通疏導，正當號誌恢復正常欲離開之際，發現福林路上1輛左右搖晃的機車緩緩靠近。

43歲的簡女推著機車左右搖晃，員警上前關心赫然發現該車滿載物品，前方還載有1名3歲幼童，破損的輪胎經拖行多時

，胎皮變形脫落輪圈之外。

員警見婦人推車更顯吃力，將母子引導至一旁騎樓下，簡女幫兒子擦去臉上汗水，才逐漸恢復平靜的心情告知員警，她們一路由北部騎車南下到台中旅遊，結束3天2夜的行程要北返時，途經台灣大道發現輪胎爆胎。

簡女推著機車打算前往1公里外的福科路機車行修理，烈日下推車近10分鐘早已滿頭大汗，遇到員警前來關心直呼「真的好幸運！」員警適時伸出援手通知機車行貨車前來協助，讓母子這趟旅途畫下完滿句點。

(中時 )