母子騎機車爆胎 中市警伸援手助完成250公里旅行

熱愛台中的簡女，帶著3歲兒子從北部騎機車到台中旅遊，途中機車爆胎，幸經台中市員警伸援手，順利完成250公里旅行。（盧金足翻攝）

友善列印
中時
熱愛台中的簡女，帶著3歲兒子從北部騎機車到台中旅遊，途中機車爆胎，幸經中市員警伸援手，順利完成250公里旅行。（盧金足翻攝）

台中魅力無法擋！一對熱愛台中的母子檔，從新北市三重區騎機車南下，正沿台灣大道要騎到清水區高美濕地，再一路北返桃園住家，結束這趟來回路程約250公里的旅行，沒想到機車突然爆胎，簡女在烈日下推著機車，遇到熱心員警關心並聯繫機車行前來載運修理，母子倆得以順利旅遊北返，簡女離去前，還向員警打聽台中知名景點，親身體驗台中的人情味，除向員警表達謝意，也表示要幫忙行銷台中。

這陣子烈日高掛，入夏以來更是連日高溫，火紅的艷陽將馬路柏油烤的炙熱，台中市警察局第六分局永福派出所員警周文彬、梁瑛泓，正在福科路與福林路口處理號誌故障交通疏導，正當號誌恢復正常欲離開之際，發現福林路上1輛左右搖晃的機車緩緩靠近。

43歲的簡女推著機車左右搖晃，員警上前關心赫然發現該車滿載物品，前方還載有1名3歲幼童，破損的輪胎經拖行多時

，胎皮變形脫落輪圈之外。

員警見婦人推車更顯吃力，將母子引導至一旁騎樓下，簡女幫兒子擦去臉上汗水，才逐漸恢復平靜的心情告知員警，她們一路由北部騎車南下到台中旅遊，結束3天2夜的行程要北返時，途經台灣大道發現輪胎爆胎。

簡女推著機車打算前往1公里外的福科路機車行修理，烈日下推車近10分鐘早已滿頭大汗，遇到員警前來關心直呼「真的好幸運！」員警適時伸出援手通知機車行貨車前來協助，讓母子這趟旅途畫下完滿句點。

(中時 )

華山分屍 警尋獲疑裝屍塑膠箱 身障男坐錯車求助無門 警助返家

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。