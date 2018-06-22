第六屆愛市集登場 KPMG、證交所等攜手挺公益

KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（22）日與台北101、證交所、野村投信攜手舉辦第六屆「愛市集-買好物做好事」公益活動，心路基金會執行長張玲（左起）、台北101董事長周德宇、台北市勞動局副局長陳惠琪、證交所董事長許璋瑤、野村投信副董事長鈴木健一、KPMG安侯建業主席于紀隆等人共同進行開幕儀式。圖／KPMG提供

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所今（22）日與台北101、臺灣證券交易所、野村投信攜手合作舉辦第六屆「愛市集-買好物做好事」公益活動，邀請13家庇護工場、社福團體及社會企業前來設攤販賣公益商品。

台北市勞動局副局長陳惠琪也出席「愛市集」活動，與主辦單位台北101董事長周德宇、證交所董事長許璋瑤、野村投信副董事長鈴木健一、KPMG安侯建業主席于紀隆及心路基金會執行長張玲等人共同進行開幕儀式，為這場「愛市集」義賣活動揭開序幕。

KPMG安侯建業主席于紀隆表示，愛市集已邁入第6年，每年透過101辦公大樓租戶們的愛心，讓銷售都能締造佳績，給予社福團體的朋友最實際的幫助。

于紀隆指出，近年各家社福團體的捐款普遍因經濟不景氣而受到影響，「愛市集從第一年由KPMG自己主辦，到第2年台北101加入、第4年加入臺灣證券交易所，很高興今年野村投信的一同加入，除了代表活動已獲得更多企業租戶肯定，大家也期望能夠透過義賣活動，給予社福團體更多支持，持續讓101成為最溫暖的公益平台。」

台北101董事長周德宇則說，經過6年與KPMG攜手耕耘愛市集，樂見有越來越多租戶一同加入公益行列，讓最高公益平台的理想得以具體實踐，台北101期盼藉由聚集這個垂直城市內所有租戶朋友的力量，共同發揮影響力，為弱勢團體盡更多心力、帶來更多幫助。

首度加入主辦的野村投信總經理王伯莉表示，「愛市集」活動讓民眾透過購買社福團體與社會企業的產品來表達支持，獲得良好迴響，今年雖是野村投信首度加入主辦行列，但過去同仁們均曾藉由購買「愛市集」產品的方式來共襄盛舉，也動員超過30位同仁擔任活動志工熱情響應。未來野村投信也會持續支持公益活動落實社會關懷。

當天KPMG志工隊亦陪伴自閉兒社會福利基金會經營管理台北市慈祐發展中心、光仁社福基金會附設龍山啟能中心、桃園市私立心燈啟智教養院及雙和社區弱勢長者約60位朋友一同參與市集活動並前往101觀景台進行參觀。

本次參與「愛市集」公益活動的社福機構共計13個單位前來設攤，包括中華社會福利聯合勸募協會、樂山教養院、幼安教養院、熊米屋愛心烘焙坊、心路基金會、愛盲基金會等6家社福團體，集賢庇護工場、大安庇護農場、聯合醫院附設庇護工場等3家庇護工場以及勝利廚房、綠藤生機、藍天大地、社企一起幫等4家社會企業。

(工商 )

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