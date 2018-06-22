NBA》馬刺傳奇球星痛批：里歐納德該長大了

馬刺傳奇球星大衛羅賓生痛批里歐納德該長大了。(美聯社)

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中時電子報

眼見作為當前馬刺一哥的里歐納德，跟馬刺鬧到徹底決裂，身為昔日馬刺招牌球星的「海軍上將」大衛羅賓森，終於忍不住痛批，「里歐納德該長大了！作為領袖就該承擔責任，身為馬刺看板球星，他這樣保持沉默真的好嗎？」

生涯14年都奉獻給馬刺的大衛羅賓森，曾跟鄧肯組成「雙塔」，攜手拿下1999、2003年總冠軍，也是史上4個拿過大四喜的球星之一，他在生涯末期把棒子交給鄧肯，隨後鄧肯又傳承給里歐納德，沒想到如今卻變如此窘境。

所以大衛羅賓森跳出來痛批里歐納德，也算理所當然，「如果他真想變成聯盟最全能球星，那就必須有領袖的樣子，詹姆斯才不會這樣做，就坐在那邊等人上門談判，他對馬刺意義重大，我們都喜歡他，也希望他可以留下。」

「我相信里歐納德仍很尊重總教練帕波維奇，反過來帕總也一樣，這是非常關鍵的因素，」大衛羅賓森說，「但我知道在過程中，會出現很多雜音影響，所以誰也不知道結局，去年他也曾爆發不滿，卻跟帕總坐下來和解了。」

就連昔日馬刺「防守悍將」布魯斯鮑溫也出面痛罵里歐納德，「我認為他都在找藉口，說什麼不爽誤診，他上季賺1800萬美元，卻認為馬刺逼他傷癒復出，事實上他大半個球季沒打，竟然還說馬刺沒替他著想，別鬧了！」

(中時電子報)

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