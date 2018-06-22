實現水岸花都宜居豐原陳清龍提完善路網　照顧老幼方案

2018年06月22日 13:17 中時 陳世宗

迎接2018台中市舉辦世界花博，市議員陳清龍22日市政總質詢時，邀請市長林佳龍及市議員候選人，將部分競選看板改成迎接各地民眾前來參觀花博的歡迎看板；全市民都以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心，一起迎接花博在台中，獲得市長林佳龍允諾帶頭響應。

市議員陳清龍進行市政總質詢，以「水岸花都／宜居豐原，水岸花都／悠遊后里」為主軸，重申水岸花都整體規劃「1個轉運中心、2個公園、3條河圳」，在運動場域、藝術發展、托老、托育議題與交通串聯方面都提出想法，迎接即將到來的2018台中世界花博。

豐原因沒有捷運通過，陳清龍爭取環豐原大道的公車路線，並提出以台鐵串連公車，再搭配IBIKE，豐原區走透透，讓整體路網更加完善，並建議在各大路口的節點設置IBIKE與自行車停車空間。

陳清龍說，以往市民不願搭公車，可能是距離公車站遠，抑或是想從A點騎IBIKE要到B點，但B點卻無處還車致無法銜接；他認為若能將自行車與公車有效串聯，必能提升大眾運輸的使用率。他提出24個建議增設IBIKE站的位置，為鼓勵市民騎乘自有腳踏車，在大路口的節點處規畫自行車停車空間，無論是騎自有自行車或IBIKE都不擔心停車問題。

針對鄉親期盼的豐原國民運動中心。陳清龍要求打造「運動大動脈」，從崇德路起的北區國民運動中心、籌備中的巨蛋園區、洲際棒球場，一路到豐富專案催生豐原國民運動中心、現有的豐原體育場；建議在三豐路上的文高一用地打造運動園區，興建身障專屬的國民運動中心及滑冰正規場地供選手訓練、后里區的棒壘球場地，整體成形後運動將不再受限。

陳清龍指出，現位於圓環北路上的葫蘆墩親子館，內有托嬰中心與山線托育資源中心，提供親子課程跟托嬰；但托嬰需求供不應求建議改為完全托嬰中心，整棟充分運用。另覓一處鄰近西安街的舊警察宿舍可闢建為托育資源中心，一樣可以開辦課程，且分工後更為專精。

2018台中舉辦世界花博！豐原、外埔、后里三個展區，豐原展區免費入場！陳清龍說，但花博的城市行銷需要市民的配合，要讓市民有榮耀感，研議后里、外埔展區由原來一次免費入場延長時間，讓市民能慢慢逛完三展區，也是鼓勵市民辦理花博卡的更大優惠措施。

陳清龍還準備后里區的百合與文心蘭，提醒市府后里花博不能少了后里花卉，也為2020年的國際蘭展暖身代理。

(中時 )