強尼戴普哭了 談月砸百萬買酒傳聞「其實更多」

強尼戴普透露先前邊打自傳、邊痛哭。（圖／達志影像）

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中時電子報

55歲好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）2年前與妻子安柏赫德（Amber Heard）鬧出家暴婚變醜聞，最近還被拍到疑似爆瘦照片，之後才被澄清是為了巡演維持體態。近日他受外媒訪問，首度鬆口面對人生低谷的心情，他曾邊打自傳邊痛哭，也坦言為了酗酒花了不少錢，「報導說我花3萬美金（約台幣90萬）買酒，其實多更多」。

強尼戴普近年來因家暴傳聞，形象一夕間跌落谷底，最近他接受《Rolling Stone》雜誌專訪，回憶2年前接連遭遇母親逝世、老婆提離婚，他形容自己每天逼自己要睜大眼睛走往下一關，並閉上眼睛去揮別那些離開你的事，只能逼自己麻木，「我無法讓自己每天都承受那些痛苦」。

強尼戴普更說，心情最低落時，他開始學會用打字機記錄下自己的傳記，「我每天早上都倒一杯伏特加，然後開始寫到我眼眶充滿淚水，看不到字」，他也說那陣子天天都在反省，先前他曾被抗議不該加入《怪獸與葛林戴華德的罪行》電影拍攝，幸好J.K.羅琳最後選擇力挺，片場工作人員也透露強尼戴普工作態度很好，「他總是準時，並背好自己的台詞，也對劇組人員很有禮貌」。

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