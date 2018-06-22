疑社福補助黑箱作業 台中社會局：依法網路公告

2018年06月22日 13:58 中時 陳世宗

台中市議員李榮鴻等22日關心社會局提供給議員的補助民間社團經費，何以部分資訊用「OOO」以去識別化處理？質疑黑箱作業，抨擊蓄意隱匿、迴避議會監督；社會局長呂建德表示，絕無蓄意隱匿，該局已將可公開的資訊都上網公告，歡迎議員查閱。

市議員李榮鴻、賴朝國、張瀞分、羅永珍、李中等人，在市政總質詢中，詢問社會局長呂建德及法制局長吳梓生；抨擊議員要求市府提供補助各社團及區公所辦理各項活動經費的資料，為什麼社團名稱都被寫上OOO，顯然是蓄意隱匿？是否因補助大小眼才不敢公開補助細目。

李榮鴻指出，法務部函釋寫的很清楚，除有政府資訊公開法第18條第1項所定情形，屬於非國家機密等，其餘都應該公開；公家機構都應依法辦理，定期公開補助社團及個人的名單和金額。社會局長卻故意胡扯混淆視聽違法隱匿，市長林佳龍到底在怕什麼？

呂建德表示，依政府資訊公開法第18條第1項第3款及第7款規定，如果市政府機關作成意思決定前的內部資料，或是公開資訊會侵害法人或團體之權利者，應限制公開；議員索取社團提出申請經費的相關資料，牽涉到政府內部準備作業文件函稿與簽呈資料，依法不予提供。

呂建德強調，政府施政必須依法行政，應該及可公布的資料都已在網路上公告；市府每一分錢都是民眾納稅錢，市府審慎使用每一塊錢，市府一定是根據相關目的及效益做補助評估。

(中時 )