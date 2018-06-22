疑社福補助黑箱作業 台中社會局：依法網路公告

國民黨籍市議員李中（右）抨擊社會局違法隱匿、黑箱作業；社會局長呂建德（左）提出強烈反駁！（陳世宗攝）

友善列印
中時

台中市議員李榮鴻等22日關心社會局提供給議員的補助民間社團經費，何以部分資訊用「OOO」以去識別化處理？質疑黑箱作業，抨擊蓄意隱匿、迴避議會監督；社會局長呂建德表示，絕無蓄意隱匿，該局已將可公開的資訊都上網公告，歡迎議員查閱。

市議員李榮鴻、賴朝國、張瀞分、羅永珍、李中等人，在市政總質詢中，詢問社會局長呂建德及法制局長吳梓生；抨擊議員要求市府提供補助各社團及區公所辦理各項活動經費的資料，為什麼社團名稱都被寫上OOO，顯然是蓄意隱匿？是否因補助大小眼才不敢公開補助細目。

李榮鴻指出，法務部函釋寫的很清楚，除有政府資訊公開法第18條第1項所定情形，屬於非國家機密等，其餘都應該公開；公家機構都應依法辦理，定期公開補助社團及個人的名單和金額。社會局長卻故意胡扯混淆視聽違法隱匿，市長林佳龍到底在怕什麼？

呂建德表示，依政府資訊公開法第18條第1項第3款及第7款規定，如果市政府機關作成意思決定前的內部資料，或是公開資訊會侵害法人或團體之權利者，應限制公開；議員索取社團提出申請經費的相關資料，牽涉到政府內部準備作業文件函稿與簽呈資料，依法不予提供。

呂建德強調，政府施政必須依法行政，應該及可公布的資料都已在網路上公告；市府每一分錢都是民眾納稅錢，市府審慎使用每一塊錢，市府一定是根據相關目的及效益做補助評估。

(中時 )

斥資30億元！全台首座秀泰生活旗… 又黃又厚！OL狂塗指甲油遮「醜甲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。