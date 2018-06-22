又黃又厚！OL狂塗指甲油遮「醜甲」 卻險關節變形

醫師提醒，當指甲出現增厚、凹洞、紅腫脫屑等症狀，便應懷疑是乾癬造成，宜儘早就醫。（蕭玉屏提供）

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醫師提醒，當指甲出現增厚、凹洞、紅腫脫屑等症狀，便應懷疑是乾癬造成，宜儘早就醫。（蕭玉屏提供）

一名25歲OL，高中開始，指甲就常出問題，不僅又黃又厚、表面有凹洞，還常常變脆、斷掉，讓她總得塗上厚厚指甲油，或一直手插口袋才敢出門，但卻遲遲未就醫；近來因腳跟痛、頭皮屑爆大量，決定就醫治療，結果確診「乾癬性關節炎」，上述症狀都是因乾癬引起，再拖下去恐造成關節永久變形，嚴重影響生活。

收治該病例的中山附醫皮膚科主任蕭玉屏說，乾癬是一種自體免疫的皮膚發炎疾病，我國患者超過5.1萬人，常好發在頭皮、臉等皮膚上，「指甲也是一大部位」；她說，乾癬甲常被誤認為灰指甲，觀察發現，隨著時序入夏，門診的灰指甲患者大增三成，但當中超過1成、被醫師懷疑是乾癬而非灰指甲。

灰指甲、乾癬甲怎麼分？蕭玉屏說，灰指甲是因黴菌引起，好發季為夏天，指甲面變厚，並出現黃、黑、綠等顏色「治療可根治」；乾癬甲則容易在冬天出現或惡化，指甲會增厚、有凹洞，甲色會泛黃成黃油樣，甲床有鮭魚色斑或剝離，而和灰指甲最大差異在「乾癬甲的指甲摺處，有紅腫脫屑」，患者需持續接受治療來控制。

一名25歲的OL，近來腳跟持續疼痛，以為是常穿高跟鞋的原因，想就醫拿藥來擦，但因最近頭皮屑爆量，讓她決定同時掛個皮膚科，在醫師問診之下，發現她從高中起，指甲就有明顯問題，最終確診「乾癬性關節炎」，腳跟、頭皮屑、指甲問題，都是因乾癬而來。

蕭玉屏強調，研究顯示，若有「乾癬指甲病變」者，未來罹患「乾癬性關節炎」機率是其他病友的3倍，嚴重恐導致關節永久性變形，大幅影響生活；她提醒，若發現指甲有異，便應儘早就醫，有乾癬甲者，一定要接受正規治療，以及10年的追蹤。

(中時 )

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