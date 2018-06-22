優化公車提升台灣大道行車效率 中市府並成功爭取捷運藍線

2018年06月22日 14:02 中時 盧金足

台中市府交通局長王義川檢討台灣大道市區路段車流狀況，提出分流、斷流、順流策略，透過車道管制、轉向管制、號誌調整等作法，逐步改善台灣大道交通壅塞情形。（盧金足攝）

台中市政府推動優化公車專用道，至今快屆滿3年，交通局22日統計指出，公車班次數量倍增，候車時間縮短一半以上，多數公車退出慢車道後，台灣大道整體行車效率提升，海線直達市區免轉車，縮短城鄉差距，捷運藍線納入中央前瞻基礎建設，交通部已核准通過可行性報告，邁向實現台中市的捷運十字路網。

台中市府推動優化公車專用道，提升運量及效能，並持續向中央爭取捷運藍線，終於成功獲納前瞻基礎建設計畫，今年3月交通部通過可行性報告，修正報告已送行政院，今年底捷運綠線將試運轉，未來將與捷運藍線形成十字路網，加上大台中山手線，將是台中市邁向軌道城市的重要里程碑。

台中市府交通局長王義川表示，為提供市民更好的大眾交通服務，市府自2015年7月8日起實施優化公車專用道，配合10公里公車免費政策與客運公司重新商討路權分配，將自台中火車站至靜宜大學間，全線直行台灣大道的重疊公車路線整合至專用道。

讓原本優化公車專用道僅有一條公車路線行駛，擴增為300至308共9條公車路線，班次數量從每日426班次倍增為855班次，近期又再增加行駛至高美濕地的309路以及至台中港旅客服務中心的310路公車，專用道使用效率提升，民眾候車時間縮短一半以上，更能順利搭上車，也更容易有位子坐。

市府指出，由於30％原先行駛於慢車道的公車移入專用車道後，可把慢車道的空間還給機車族和汽車駕駛，慢車道車速變快，而快車道車速大致維持不變，這使得台灣大道整體行駛時間縮短8至15分鐘，整體車流績效慢車道提升20.63％，路口則提升7.81％。

王義川說，優化公車上路實施一年後，經由客觀統計資料顯示，台灣大道的快慢車道明顯變得較順暢、公車運量大幅提升、旅行時間則呈現穩定狀態。以公車每日運量為例，由上路前平均每日約5萬6920人次，大幅提升至7萬4838人次，增加約31％。

尖峰時段慢車道，由靜宜大學往台中車站方向的機車旅行時間減少2.8至5.5分鐘，縮短旅行時間幅度達11％；由台中車站往靜宜大學方向則降低1.6分鐘至3.8分鐘，縮短旅行時間幅度7％。

快車道尖峰時段由靜宜大學往台中車站方向旅行時間減少2分鐘至7分鐘，縮短幅度達16％；由台中車站往靜宜大學方向旅行時間減少1.3分鐘至2分鐘，旅行時間縮減幅度3.8％。

「有近7成民眾認為優化公車對縮短海線和市中心的城鄉差距有幫助！」王義川指出，優化公車上路後，可從市區一路直達台中國際機場、清水、大甲、梧棲等海線目的地免轉車，範圍更長更遠，對於老人家、上班族、晚上到市區補習的學生等族群更加便利。

(中時 )