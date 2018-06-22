世足花絮》每逢世足賽必有猝死？醫師點名高風險球迷小心

2018年06月22日 14:15 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

四年一次的世足賽風風火火展開，為期約一個月的賽程，鐵杵球迷免不了要熬夜看球賽了。但不要以為熬夜看球毫無風險，其實世足賽總會出現猝死的憾事。醫師指出，熬夜看球，外加飲食不規律、情緒激動等因素，以及氣候、濕度和氣壓的改變，都可能造成觀賽者的不適，引發急性心梗及其他心腦血管疾病。

澎湃新聞報導，每次世足賽期間，總會出現球迷看球過於激動而猝死的新聞。球賽常因時差原因，球迷不得不日夜顛倒。即便如此，球迷們的熱情不減，但危險也伴隨而來。

上海市第六人民醫院心內科陸志剛主任醫師表示，血壓不穩定或者控制不好；冠心病、心室期外收縮患者近期感覺胸悶、心慌；40歲以上「三高」、抽菸的高危險男球迷要格外注意，看世足賽，激動易導致斑塊破裂、熬夜也會影響神經系統，別讓自己置於猝死的風險之中。

陸志剛強調，心血管病人在看球時，如果感到頭暈、頭脹，那可能是血壓升高了。如果出現心慌的症狀，有可能是心室期外收縮。出現這兩種情況，就要格外小心，及早休息為好。

如果在看球期間，胸口持續疼痛，那就必須警惕，可能是冠心病發作的前兆。疼痛時間持續10分鐘、甚至半小時以上，請及時到醫院就診。身邊有保心丸的，也可以先服用一顆。陸志剛表示，「胸痛是最危險的信號，不要抱有僥倖心理。」

陸志剛並提醒，不少人在熬夜的時候喜歡喝茶或咖啡提神，這也不是一個好習慣。咖啡因會使交感神經變得興奮，一些本來就有心室期外收縮的病人會感到更難受。如果非要熬夜看球賽，保證睡眠時間不失為補救方法。比如比賽在淩晨，那就提前睡覺，至少保證7小時的睡眠。

(中時電子報)