美副助卿：川普「印太戰略」 台將發揮重要作用

2018年06月22日 14:13 中時 王嘉源

據美國之音（VOA）中文網22日報導，美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）21日表示，中國大陸擠壓台灣的國際空間，企圖改變台海現狀，這令美國非常擔心。他還說，台灣在川普政府「印太戰略」裡將發揮重要作用。

黃之翰在美國智庫新美國安全中心（Center for New American Security）說：「確實有人企圖修改對台海兩岸關係的理解，但不是來自美國。是企圖干擾現狀的一些動作…… 擠壓台灣的國際空間，阻止台灣做出有益國際社會的貢獻，包括人道援助，參與世界衛生組織大會，還有來自北京的其他類似動作。」

他說，亞太地區的穩定取決於台海能否維持現狀，美國政府對任何試圖改變現狀的企圖都非常擔心。黃之翰是在被問到川普政府是否打算改變「一中政策」時，發表上述講話的。

自美國總統川普當選後與蔡英文總統通電話，就一直有人指責川普政府試圖修改「一中政策」。黃之翰說，川普政府其實透過持續對台軍售、透過美國在台協會（AIT）新館的落成等手段，強化了美國所主張的「一中政策」。

黃之翰還說，台灣在川普政府的「印太戰略」中非常重要， 因為台灣 「象徵著美國試圖向亞太以及全球推進的價值觀。」這些價值觀包括致力於民主、市場經濟、對國際社會的積極貢獻等。

美國之音報導，美國國防部主管亞太安全事務的首席副助理部長海戴維（David Helvey）也在同一研討會上說，從軍事上來說，維持台灣現狀，美國要做的就是確保台灣有自衛能力，在台海具有威懾力並能保持某種平衡。

黃之翰和海戴維都表示，目前川普政府的各個部門通力合作，全力以赴實施「印太戰略」。

川普總統去年11月訪問亞洲之前，首次提出了建立「自由、開放的印太戰略」構想，並以此替代歐巴馬政府時期的「亞太再平衡」戰略。

為了適應這個戰略，美國國防部長馬提斯5月宣布，將美軍作戰行動範圍最大的「太平洋司令部」改名為「印太司令部」。海戴維說，這一象徵性舉動凸顯了美國對印度洋區域的承諾。

(中時 )