美副助卿：川普「印太戰略」 台將發揮重要作用

美亞太副助卿黃之瀚（右）3月訪台，與總統蔡英文（左）見面交談。（本報系資料照片）

友善列印
中時

據美國之音（VOA）中文網22日報導，美國國務院亞太副助理國務卿黃之瀚（Alex Wong）21日表示，中國大陸擠壓台灣的國際空間，企圖改變台海現狀，這令美國非常擔心。他還說，台灣在川普政府「印太戰略」裡將發揮重要作用。

黃之翰在美國智庫新美國安全中心（Center for New American Security）說：「確實有人企圖修改對台海兩岸關係的理解，但不是來自美國。是企圖干擾現狀的一些動作…… 擠壓台灣的國際空間，阻止台灣做出有益國際社會的貢獻，包括人道援助，參與世界衛生組織大會，還有來自北京的其他類似動作。」

他說，亞太地區的穩定取決於台海能否維持現狀，美國政府對任何試圖改變現狀的企圖都非常擔心。黃之翰是在被問到川普政府是否打算改變「一中政策」時，發表上述講話的。

自美國總統川普當選後與蔡英文總統通電話，就一直有人指責川普政府試圖修改「一中政策」。黃之翰說，川普政府其實透過持續對台軍售、透過美國在台協會（AIT）新館的落成等手段，強化了美國所主張的「一中政策」。

黃之翰還說，台灣在川普政府的「印太戰略」中非常重要， 因為台灣 「象徵著美國試圖向亞太以及全球推進的價值觀。」這些價值觀包括致力於民主、市場經濟、對國際社會的積極貢獻等。

美國之音報導，美國國防部主管亞太安全事務的首席副助理部長海戴維（David Helvey）也在同一研討會上說，從軍事上來說，維持台灣現狀，美國要做的就是確保台灣有自衛能力，在台海具有威懾力並能保持某種平衡。

黃之翰和海戴維都表示，目前川普政府的各個部門通力合作，全力以赴實施「印太戰略」。

川普總統去年11月訪問亞洲之前，首次提出了建立「自由、開放的印太戰略」構想，並以此替代歐巴馬政府時期的「亞太再平衡」戰略。

為了適應這個戰略，美國國防部長馬提斯5月宣布，將美軍作戰行動範圍最大的「太平洋司令部」改名為「印太司令部」。海戴維說，這一象徵性舉動凸顯了美國對印度洋區域的承諾。

(中時 )

被指走私反潛戰軍備 陸企負責人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。