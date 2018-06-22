陳振貴籲：蔡總統赴梵訪問教宗 鞏固台梵邦交

2018年06月22日 14:01 旺報 李侑珊

近期中梵往來熱絡，教宗方濟各對改善梵蒂岡和北京的關係表示樂觀，並拒絕接受所謂教宗可能為與大陸建交，而出賣教徒的批評。對此，擔任梵蒂岡宗座聖多瑪斯研究院院士的實踐大學校長陳振貴呼籲，教廷可安排教宗方濟各訪台，並策封一位台灣主教擔任樞機主教，以表示重視台灣，而且在他來訪時才有樞機主教歡迎他，另也期望總統蔡英文仿照馬前總統，利用教廷適當時機安排前去訪問教宗，也可組團晉見教宗，積極促進並鞏固台梵邦交。

陳振貴近日以「殷殷期盼教宗方濟各來台牧訪」為題，投稿到《天主教周報》， 他在專文中提到，睽違10年，天主教會台灣地區主教團7位主教，在主席洪山川總主教率領下，於5月8日至5月16日在梵蒂岡述職，並晉見教宗方濟各。

陳振貴在專文提到，依照洪總主教的敘述，教宗非常親切地邀請台灣主教團7位主教，與他相圍並坐而談，同時也表達台灣天主教會面臨的困難，其中包括：聖召斷層、修道枯涸、台灣大法官釋憲保障同性婚姻衝擊教會的核心價值等議題，而教宗方濟各也表示都了解，對台灣的外交處境以及兩岸關係變化，都非常清楚。而洪山川也當下邀請教宗牧訪台灣，教宗並未表達可否，只說須交由宗座相關單位研議。

陳振貴認為，至於中梵可能建交一說，已經傳言了70多年，今年開春以來，這項傳聞幾近逼真所引發的疑慮，但經證實，梵中雙邊只談及教務，尚未涉及政治或建交。

陳振貴指出，過去70年，台灣天主教會幾位重量級的神長對台梵邦交的維繫，貢獻厥偉，例如：田耕莘樞機主教於1946年爭取教廷批准我國正式成立聖統制；于斌樞機主教於1942年促成我國與教廷建交；羅光總主教於1943年至1961年擔任中華民國駐教廷大使館的宗教顧問；單國璽樞機主教每次到羅馬述職，總能適時替台灣發聲。此次，台灣主教團在相距10年後才有機會到教廷述職，「老實說，時間相隔太久了」，況且台海兩岸在國情和發展上，各自呈現懸殊的態勢，很難一概而論。

單以人口來說，中國大陸逾13億人，天主教徒粗估至少有1200萬人，而台灣的教友人數，40年來不增反減，神職人員與平信徒對台梵邦交所做的貢獻，往往有力不從心之憾，需要檢討並精進。

陳振貴呼籲教廷安排教宗方濟各訪台，並策封一位台灣的主教擔任樞機主教，一方面表示重視台灣而且在他來訪時才有樞機主教歡迎他。另一方面，台梵関係雖有風風雨，但仍算穩定，因此他期望蔡英文總統仿照馬前總統，利用教廷適當時機安排前去訪問教宗，同時台灣天主教騎爵士聯誼會，也可組團晉見教宗，積極促進並鞏固台梵邦交。

(旺報 )