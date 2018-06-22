龍華科大斥資6千萬 打造DREAM圖書館

龍華科大斥資6千萬打造DREAM圖書館。（龍華科大提供）

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旺報
龍華科大斥資6千萬打造DREAM圖書館。（龍華科大提供）
龍華科大斥資6千萬打造DREAM圖書館。（龍華科大提供）
龍華科大斥資6千萬打造DREAM圖書館。（龍華科大提供）
龍華科大斥資6千萬打造DREAM圖書館。（龍華科大提供）

不畏少子化浪潮，龍華科技大學近年持續投入資源推展校務，今年初率先全面調升教職員工薪資，以激勵同仁士氣；並在董事會支持下，大手筆斥資6000萬元自有資金，重新打造圖書館，近日圖書館以嶄新面貌開放啟用，不僅提供師生舒適的知識討論、溝通交流場域，並能變身小型藝文展演園地，發揮圖書館多元功能。學校致力打造校園優質學習環境，讓師生都覺得，身為龍華人好幸福。

「越是少子化，龍華科大辦學越是要有品質。」校長葛自祥說。龍華科大今年獲得教育部高教深耕計畫逾1億元的經費補助，107年私校整體獎補助款獲得近8千萬元，均為台中以北私立科大第1名，顯示該校務實致用的成果。

葛自祥指出，學校將教育部補助經費，全數挹注於提昇教學品質，改善教學設施，讓師生有最佳的教學與學習環境。除自教育部爭取獲得之競爭型計畫經費外，亦運用自有經費投入校園建設中。在董事會支持下，學校以6000萬元自有經費修繕全棟圖書館，提供師生最佳知識學習與討論交流的場所。

全新啟用的圖書館，館內的樓層使用空間，分別以D-R-E-A-M的開頭來賦予新義，D是Dedication專注、R是Respect尊重、E是Enthusiasm熱忱、A是Ambition抱負、M則是Motivation動機，期許龍華人都能專注學業，尊重自我與他人，並懷抱熱忱與抱負，進而積極展開行動，最後成就夢想。

葛自祥強調，近幾年AI智慧及物聯網的跳躍式發展，龍華科大順應打造智慧校園、智慧圖書館等硬體設施，未來圖書館還將導入智慧圖書館服務，採用臉辨門禁、指靜脈認證及臉辨智慧借書系統，建置智慧通道，希望仿效亞馬遜無人商店模式，師生看到喜歡的書，拿了就走，出館後，即完成借閱。

除了豐富館藏及多功能展演空間外，圖書館外觀設計也煥然一新，還蘊藏秘密，需用摩斯密碼才能解讀，到底是什麼玄機?葛校長歡迎龍華校友、高中職師生及有興趣的民眾到校一遊，探索答案同時順便了解學校近況。

資圖長黃俊宏則指出，圖書館每個樓層空間都採多功能設計，除設置近20個單人至16人的小型研究室及討論室，均可合併彈性使用，供師生知識研討，視聽區旁的階梯步道，還能進行小型藝文展演，希望營造輕鬆無壓力的心靈空間，讓更多學生流連在圖書館內，盡情享受悠閒氛圍，汲取新知兼能舒展身心。

另外，校方也很珍惜原圖書館的設備，許多木質書櫃及桌椅都保留或再製翻新，傳達珍惜資源，愛物惜人的環保理念。

(旺報 )

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