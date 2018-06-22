台中福容飯店設祈禱室 百萬打造穆斯林廚房

台中福容大飯店貼心設置祈禱室，房間內備有設施也能進行朝拜。（陳淑娥攝）

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台中福容大飯店斥資百萬元打造專屬穆斯林廚房，推出豐富的餐點。（陳淑娥攝）
麗寶樂園度假區搶攻新南向商機，園區內的福容大飯店貼心設置祈禱室。（陳淑娥攝）

台灣穆斯林人口高達20萬以上，后里福容大飯店貼心設置祈禱室，更斥資百萬元打造專屬廚房，今年4月獲得「中國回教協會」穆斯林友善餐旅認證，伊斯蘭教新住民1天5次的朝拜將更便利，台中打造友善城市再邁進一大步。

近幾年政府推行新南向政策，廣設友善穆斯林設施，麗寶樂園度假區也搶攻商機，麗寶OUTLET MALL於迎賓大廳服務台旁設置祈禱室，為男、女隔間；福容大飯店則除增設祈禱室外，更斥資百萬元打造專屬穆斯林廚房，也推出豐富的餐點滿足味蕾，成為台中市五星級飯店穆斯林友善餐廳。

福容大飯店業務部副理吳致萱表示，接待穆斯林旅客，飲食部分應避免豬肉，所有廚具連冷凍、冷藏設備均標註「清真專用」，接待人員服裝則不能過度暴露，讓穆斯林旅客賓至如歸。

穆斯林1天5次朝拜，有大、小禁限制，大禁為女性生理期結束後及男女同房後，須先洗澡才能朝拜；小禁則為大小號後，必須以水沖洗。嫁來台灣的印尼女子表示，一整天在外奔波工作，常找不到場所朝拜，只能將5次集中回家後1次完成，眼看祈禱室愈來愈多，真的很感動！

民政局指出，市府致力打造友善城市，將在山、海、屯、市區各設置一處祈禱室，目前豐原戶政事務所已設置完成，希望帶給穆斯林更友善的城市空間。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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