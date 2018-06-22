慎終追遠 吳伯雄參加公祭伏羲大典

甘肅省長唐仁健（左三）、中央台盟主席蘇輝（左四）、中國國民黨吳伯雄榮譽主席（右二）、前國民黨文傳會主委李建榮（右一）出席2018(戊戌)年公祭中華人文始祖伏羲大典。（吳伯雄辦公室提供）

友善列印
中時
中國國民黨吳伯雄榮譽主席伉儷出席2018(戊戌)年公祭中華人文始祖伏羲大典。（吳伯雄辦公室提供）
中國國民黨吳伯雄榮譽主席（右二）出席2018(戊戌)年公祭中華人文始祖伏羲大典並題字留念。（吳伯雄辦公室提供）
2018(戊戌)年公祭中華人文始祖伏羲大典，今天（22日）在甘肅天水舉行。（吳伯雄辦公室提供）

2018(戊戌)年公祭中華人文始祖伏羲大典，今天（22日）在甘肅天水舉行，中國國民黨榮譽主席吳伯雄、前國民黨文傳會主委李建榮等台灣嘉賓出席。吳伯雄會後受訪時表示，兩岸之間一定要和平，不要戰爭，這是國民黨一貫的主張。

由國務院港澳事務辦公室、國務院台灣事務辦公室、中華全國歸國華僑聯合會和甘肅省人民政府主辦，天水市委、市政府承辦的2018(戊戌)年公祭中華人文始祖伏羲大典，今天（22日）在甘肅天水舉行，第29屆中國天水伏羲文化旅遊節也隨之開幕。

吳伯雄在典禮結束後受訪表示，今天能向中華人文始祖伏羲氏致敬，也是對中華文化的肯定，兩岸血濃於水，兩岸之間一定要和平，不要戰爭，讓兩岸人民和平安樂生活，他說這是國民黨一貫的主張。

在祭祀活動前，大陸政協副主席、台盟中央主席蘇輝、甘肅省省長唐仁健、國台辦副主任龍明彪趨前向吳伯雄致意，陪同吳伯雄的隨員包括中評會主席團主席張榮恭、中評委李建榮、林永瑞、葉景成、曾文昌、黃鴻鈞等人。

伏羲是中華民族的「人文始祖」，位居「三皇之首」「百王之先」。伏羲創曆法、教漁獵、馴家畜、烹事物、定婚嫁、造書契、制琴瑟、創八卦，對中華民族的文明進步和發展作出了巨大貢獻。

伏羲文化作為中華民族的本源文化和中華文明的重要源頭，充滿了創造精神、奉獻精神、和合精神。在伏羲精神的引領下，天水這塊大地上先後產生了伏羲文化、大地灣文化、先秦文化、三國文化、石窟文化，這些歷史告訴人們，天水不僅是尋根問祖的聖地，更是觀光旅遊的勝地。

天水公祭伏羲由來已久。近年來，為弘揚中華傳統文化，打造世界華人尋根祭祖聖地，1988年天水市政府恢復了公祭伏羲大典，同時舉辦首屆中國天水伏羲文化旅遊節，至今已成功舉辦了28屆。

(中時 )

台對陸好感比率增！陸6網紅來台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。