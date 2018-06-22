外星人放暑假 新光三越夏季空間展好好玩

2018年06月22日 14:24 中時 郭家崴

新光三越台北站前店、桃園站前店、台南中山店「泰森」，大魔王泰森藏在草叢很符合暗地來的行徑。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A4「藏身的大魔王」，大魔王泰森手下小白也躲在草叢密謀搞破壞。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A8、台南新天地「彈頭樂團Live Show」，彈頭樂團EGGMEN是顛倒星當紅的搖滾天團，成員有約翰、保羅、林哥、喬治，是路克和朋友們的偶像。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9「Let’s go shopping!」，路克的死黨莫比是貪吃鬼，拎一只小行李箱就要血拚，怎麼夠裝？（新光三越提供）

新光三越台中中港店保介、小白，好吃懶做的保介（左起）是路克的寵物，有三隻眼睛可以看的又遠又廣；小白是大魔王泰森的頭號部下，強壯穩重深受大魔王信任。（新光三越提供）

這夏去逛街，遇到外星人出沒？這不是熱到眼花，而是外星人真的在百貨賣場啦！新光三越每一季的空間裝置藝術都帶來新意，即日起至9月30日的夏季空間裝置藝術《外星人放暑假》，邀來新銳藝術家&公仔設計師「羅賓唐 Robin Tang」，讓外星人搭乘太空船飛來放暑假，繽紛、鮮豔的色彩增添歡樂和有趣的氛圍。

Robin Tang創作的外星人，透過幾何形狀的組合融入公仔雕塑，發展出一系列造型簡單卻不失變化、俐落而不失幽默的外星人作品，以「路克」和他的三眼寵物「保介」為首，還有路克的好朋友「莫比」、崇拜的外星天團的「彈頭樂團」、「外星旅客」等；此外，還有星際大魔王「泰森」和他的手下「小白」，可讓全台大小朋友邊逛街邊找尋這群外星人的蹤跡，還可打卡、合影留念。

這次，《外星人放暑假》的外星人公仔分布於新光三越全台各店，台北信義新天地一次集結所有的外星角色，路克、保介、泰森、小白、莫比、彈頭樂團、外星旅客的大型公仔作品高逾2公尺；位於台北信義新天地A4大門口的泰森和小白、台北信義新天地A8大門口的彈頭樂團─約翰、保羅、林哥、喬治則高達3.2公尺。

(中時 )