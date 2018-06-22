妻夫木聰大膽稱讚「她」性感 來台拍片讓「戀情成真」

2018年06月22日 14:41 中時 徐桐炘

由妻夫木聰和豐川悅司主演的電影《亡命之途》22日舉行開鏡記者會，該片選定在台取景，由半野喜弘執導，3人一開始就熱情用中文自我介紹，台灣卡司則有黃仲崑、黃遠父子檔和莊凱勛、謝欣穎。妻夫木聰談起對台灣的印象，他過去四度來台，也曾為《聶隱娘》短暫在台拍攝，他眼中的台灣很「性感」，此次能夠留在台灣拍攝全片，讓他開心形容心情像是「戀情成真」！

豐川悅司相隔8年再度來台，他表示自己很愛台灣，終於有機會Long Stay感受台灣的美麗，他在片中飾演逃亡至台灣停留一年的黑道，他為感受台灣氣氛，一來台就逛了3個夜市，分別去士林、饒河和寧夏夜市，更為了塑造角色就從中午就喝酒，笑說：「非常辛苦啊！」他還將挑戰部分中文台詞，記者會上謙虛請台灣演員嚴厲鞭策他的中文，坐在一旁的黃仲崑則立刻舉杯教他說：「乾杯！」

半野選在台灣拍攝是因和寶島有份深厚情感，當年為導演侯孝賢電影製作音樂而進入電影圈，他已將台灣視為故鄉，「那時候第一個劇本就想以台灣為舞台。」妻夫木聰也和侯導合作過《聶隱娘》，3人昨天在台相聚，妻夫木聰透露導演特地侯導在劇本上簽名作為「護身符」，他笑說後來有點後悔沒簽，下次見到侯導也要這麼做。

不過半野擔任《海上花》、《千禧曼波》音樂導演時總是和侯導溝通順利，再以導演身份見面異常緊張，他搞笑說：「感覺很噁心啊！」因為他個人太喜愛侯導電影，執導演筒時也會自我提醒不要模仿，侯導也鼓勵他照自己的想法做出自己的風格。該片預計先在台北拍攝，接下來會移師花蓮鳳林等地。

謝欣穎在片中飾演妻夫木聰和豐川悅司的台灣收留者，預計和2人有不少對手戲，她正在努力學習日文，莊凱勛的角色則非常神祕，他自稱為「神級殺手」，但一想要多解釋，半野立刻向他比了一個「噓」！黃仲崑和黃遠則飾演一對黑道老大和手下，黃遠卻又埋了伏筆說：「但他不一定是我永遠的老大。」所有演員在最後都一起賣關子並順便宣傳電影：「詳細內容務必進戲院觀賞！」

(中時 )