護河川生態！中捷高架鋼構橋梁跨筏子溪架橋

2018年06月22日 14:51 中時 盧金足

座落台中市烏日區副都心、筏子溪旁的台中捷運綠線鋼桁架橋，為目前國內軌道最長單跨橋梁，全長140.42公尺，穿越台74線中彰快速道路後，跨越筏子溪至烏日高鐵站旁的G17站，將與高鐵台中站及台鐵新烏日站轉乘共站。

「這座鋼桁架橋不在河道間落墩的特色，保障河川通水面積及既有生態環境」，台中市府交通局長王義川指出，鋼桁架橋鋼構件計有137件，總重量為3121噸，接合有316處，螺栓數高達8萬6172顆，重量236噸。

施工方式採現場吊裝工法，以單向推進全斷面組裝，因箱型主梁及各構件接合處多，箱型梁內空間狹小，無法多人同時進行穿鎖作業，所以於每階段鋼梁構件組合時，須費時將每處接合全數螺栓穿鎖完成，才能進行下一階段鋼梁起吊，循序往前推進，工程複雜。

交通局表示，筏子溪計畫河道寬為110公尺，捷運路線與筏子溪河道約呈61.52度角斜交，經現地周遭地形地貌勘察，考量軌道高度及附近環境景觀等因素，捷運筏子溪橋夾在中彰快速道路高架橋、高鐵台中站及高鐵筏子溪橋之間。

且捷運軌道高程較四周結構體為低，僅約位於地面高度，地勢不夠開闊，因此採用與鄰近的高鐵筏子溪橋相似的鋼桁架橋，相互呼應設計理念。

台中捷運綠線自G0站(松竹路與旱溪西路)起，沿線行經北屯路、文心路、文心南路、建國北路，至G17站(烏日高鐵站旁)止，與高鐵台中站及台鐵新烏日站轉乘共站，全線高架鋼構橋梁已全數吊裝完成。

(中時 )