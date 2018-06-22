扛著游泳池上尖石 大學生教原鄉學童游泳

2018年06月22日 15:17 中時 徐養齡

新竹縣明新科大學生將游泳池「扛」上山，教尖石玉峰國小學生學游泳。（校方提供）

新竹縣明新科大學生將游泳池「扛」上山，教尖石玉峰國小學生學游泳。（校方提供）

新竹縣明新科大學生將游泳池「扛」上山，教尖石玉峰國小學生學游泳。（校方提供）

公立游泳池在原鄉並不普遍，新竹縣尖石鄉學童要就近學游泳，往往得長途跋涉，明新科技大學運動管理系疼惜偏鄉孩子們，大陣仗將游泳池「扛」到上尖石，在玉峰國小連辦5天游泳課，讓孩子們盡情玩水。

該系老師高小芳表示，在城市念書的小學生，只要到縣、市立游泳池就能學游泳，但對尖石鄉的學童而言，卻得長途跋涉到竹東上課，光是下山就要超過1小時路程，來回更長達半天，學生們只能望之卻步。

明新科大不捨偏鄉孩童們只能涉險到野溪玩水，運用承辦的教學巡迴計畫，由運管系8名具游泳教練資格的學生，本月19日將「移動式游泳池」扛上山，到玉峰國小教孩童們游泳。

「好大的游泳池喔！」玉峰國小學童們看到大哥哥、姊姊們在學校組裝游泳池，全都好奇地圍過來，凝視水管接到池子，看著水位慢慢上升，大夥興奮地拍手歡呼。

高小芳說，8位游泳指導團雖然泳技高超，但自行組裝游泳池還是頭一遭，為此同學們從4月就開始密集接受組裝、拆卸與使用維護游泳池的訓練，盼能帶給學童實用又難忘的課程。

大學生們說，除了玩水，教學內容還包含CPR、AED操作演練、危險水域介紹、自救能力教學。最重要是讓學生們練習水中悶氣、漂浮、打水、韻律呼吸等游泳基本能力，學會基本游泳自救能力，減少玩水可能發生的意外。

「再重、再累都值得！」教學團總召運管系學生楊子豪說，其實第1天上山來，在玉峰國小裡將一根根支架組裝、撐起池體，最後安裝過濾器並完成注水後，過程並不輕鬆，但看到全46位學生開心玩水的笑容，成就感油然而生，彼此都上了寶貴一課。

(中時 )