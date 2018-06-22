不滿川普找碴 加拿大千億軍售恐刁難洛馬與波音

2018年06月22日 15:01 中時電子報 李靖棠

據路透社（Reuters）報導，有意替換老舊F-18「大黃蜂」戰機（F/A-18 Hornet）的加拿大，去年底向全球提出需求後，立即得到世界5大國防廠商的提案，其中包含洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機（F-35 Lightning II）和波音（Boeing）的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機（F-18 Super Hornet）兩種版本。

但隨著川普（Donald Trump）不斷地找加拿大麻煩，軍售案相關人士透露，加國軍方恐單方面提高對洛馬和波音的限制，轉向與歐洲廠商空巴（Airbus）、達梭（Dassault Aviation）或紳寶（SAAB）的可能性大增。

洛馬也向加拿大提出了F-35戰機方案。（圖/美國空軍）

現在是美國海軍主力艦載機的F/A-18E/F「超級大黃蜂」戰機，也是加拿大升級軍售案的選項之一。（圖/美國海軍）

加拿大政府為替換老舊的機隊，將砸下150億美元（約4,503.2億台幣）的高額經費，新添購88架新型戰機，並期望最快能在2025年前交貨，讓空軍機隊戰力能有效銜接。在新機型到來前，為填補可能的空窗期，加拿大已向澳洲購買18架二手的F-18「大黃蜂」戰機，作為升級戰力的過渡替代方案。

紳寶研製、最新型的獅鷲E型戰鬥機。（圖/SAAB官網）

現役的「大黃蜂」F-18戰機，是美軍在1970年代由已併入波音的麥克唐納-道格拉斯公司（McDonnell Douglas）研發製造，屬於多功能用途的航空母艦艦載機。成功大舉外銷的F-18戰機，如今已有6種衍生機型，是美國海軍與多國軍方現役的主力戰機。而F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，是波音根據舊型F-18戰機改良，從1999年開始投入服役，目前主要集中在美國海軍各航母。加拿大空軍所使用的型號，又稱為CF-188A（單座）與CF-188B（雙座）。

法國達梭研製的疾風戰機。（圖/達梭官網）

事實上，雖然身為F-35戰機研發計畫的共同執行國，但立場偏向中立的加拿大，卻始終對這款新戰機的性能和價錢有疑慮，似乎根本沒有採購的意願。除去上述兩款戰機，其他三家提案的方案分別是：空中巴士的颱風戰機（Eurofighter Typhoon）、法國達梭的疾風戰機（Dassault Rafale）和瑞典紳寶的獅鷲戰鬥機（Saab JAS 39 Gripen）。

(中時電子報)