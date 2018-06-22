迎暑假 幻視藝術、微型展台中世貿中心齊登場

2018年06月22日 15:12 中時 馮惠宜

台中市副市長張光瑤（右）參觀「AR超有視」幻視藝術展，看到一幅幅巨幕場景張光瑤隨著情境扮忍者、做鬼臉樂在其中。（馮惠宜攝）

看好暑假青年學子休閒商機，台中世貿中心以長達三個月的文創展覽要吸納人潮，繼上周五幻視藝術「VR超有視」開展後，在台北、高雄兩地展出吸引數十萬人潮參觀的「微型展、田中達也的奇想世界」也在22日登場，台中市副市長張光瑤應邀與田中達也一起剪綵，對於展內一幅幅微縮模型、攝影作品讚嘆不已。

具有超高人氣、文青族最愛「微型之神－田中達也的奇想世界」22日起移師台中世貿中心登場，田中達也是日本藝術導演、微縮模型攝影師，在IG擁有百萬粉絲，他自2011年4月起每天在網上發布自己的微型作品，利用自己收藏的超過3000個微型玩偶加上日常熟悉的物品來構建場景，透過高超的技巧拍攝出一個個幽默、有趣又富含寓意的「迷你世界」。

在微型展中，規劃九大主題專區包括：Workers職場達人、Sports運動競技、Have Fun 享樂遊玩、Season四季幻化、Adventure奇幻冒險、Universe星季漫遊、World travel世界旅行、Vehicle交通工具、LOVE at Home家庭等主題，皆以微型實景與攝影作品表達對地球一花一草的熱愛、饒富教育意義。

22日開展當日，除田中達也親臨現場，台中市副市長張光瑤也和民眾一起參觀留影，不但看微型展也一併參觀「AR超有視」幻視藝術展，看到一幅幅巨幕場景張光瑤隨著情境扮忍者、做鬼臉樂在其中。

(中時 )