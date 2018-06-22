迎暑假 幻視藝術、微型展台中世貿中心齊登場

「微型展、田中達也的奇想世界」22日在台中世貿中心登場，抓準現代人手機隨拍分享熱潮，場內設置多個拍照展區吸引民眾到場拍照。（馮惠宜攝）

友善列印
中時
台中市副市長張光瑤（右）參觀「AR超有視」幻視藝術展，看到一幅幅巨幕場景張光瑤隨著情境扮忍者、做鬼臉樂在其中。（馮惠宜攝）

看好暑假青年學子休閒商機，台中世貿中心以長達三個月的文創展覽要吸納人潮，繼上周五幻視藝術「VR超有視」開展後，在台北、高雄兩地展出吸引數十萬人潮參觀的「微型展、田中達也的奇想世界」也在22日登場，台中市副市長張光瑤應邀與田中達也一起剪綵，對於展內一幅幅微縮模型、攝影作品讚嘆不已。

具有超高人氣、文青族最愛「微型之神－田中達也的奇想世界」22日起移師台中世貿中心登場，田中達也是日本藝術導演、微縮模型攝影師，在IG擁有百萬粉絲，他自2011年4月起每天在網上發布自己的微型作品，利用自己收藏的超過3000個微型玩偶加上日常熟悉的物品來構建場景，透過高超的技巧拍攝出一個個幽默、有趣又富含寓意的「迷你世界」。

在微型展中，規劃九大主題專區包括：Workers職場達人、Sports運動競技、Have Fun 享樂遊玩、Season四季幻化、Adventure奇幻冒險、Universe星季漫遊、World travel世界旅行、Vehicle交通工具、LOVE at Home家庭等主題，皆以微型實景與攝影作品表達對地球一花一草的熱愛、饒富教育意義。

22日開展當日，除田中達也親臨現場，台中市副市長張光瑤也和民眾一起參觀留影，不但看微型展也一併參觀「AR超有視」幻視藝術展，看到一幅幅巨幕場景張光瑤隨著情境扮忍者、做鬼臉樂在其中。

(中時 )

扛著游泳池上尖石 大學生教原鄉… 市府積極打造「豐原副都心」 陳…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。