市府積極打造「豐原副都心」 陳清龍要求實現水岸花都

2018年06月22日 15:13 中時 陳世宗

迎接2018台中市舉辦世界花博，市議員陳清龍22日市政總質詢時，邀請市長林佳龍及市議員候選人，將部分競選看板改成迎接各地民眾前來參觀花博的歡迎看板；全市民都以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心，迎接花博在台中。市長林佳龍說，會進一步跟議員討論進行方式。

台中市議會22日市政總質詢時，陳清龍細數市府推動豐原、后里各大建設與政策，強調「水岸花都」整體規畫，包括1個地標建築（豐原東站轉運中心）、2個公園（葫蘆墩公園、中正公園）、3條河圳（軟埤仔溪、葫蘆墩圳、旱溪）等，肯定林在短短3年多就推動這些建設。

林佳龍表示，他已請都發局將「豐原副都心」落實為都市計畫及各種建設，市府也規畫以鐵道綠廊將「水岸花都123」南北串聯起來，並增設更多iBike租借站點；市府會跨局處協調研議，一次規畫完成打造無障礙通行。他也感謝陳議員以打造豐原副都心、落實水岸花都為目標。

陳清龍指出，豐原沒有捷運通過，希望市府規畫豐原大道環狀公車。交通局長王義川說，豐原地區目前已有235路環狀公車行駛圓環東、西、南、北路至豐原火車站，沿線民眾往返豐原火車站相當便利；市府已規畫12路、152路、700路、901路副線及989路公車行駛豐原大道，方便民眾搭乘。

陳清龍為在地花農請命！建議市府將后里的百合與文心蘭納入台中花博代表花卉，也為2020年的國際蘭花會議暖身代理。林佳龍強調，市府已於花博后里展區興建永久展覽館「花舞館」，以蘭花為主題，規畫「蘭花生態型溫室」，展現后里文心蘭等，提升台灣花卉品牌與產業國際能見度。

(中時 )