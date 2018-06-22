葉毓蘭揭24年前離奇分屍案：當今執政者真的對不起人民

2018年06月22日 15:01 中時電子報 簡怡欣

近日連續發生數起分屍案，行政院發言人徐國勇指稱是零星社會案件，強調死刑攸關人命，要非常謹慎考量。但前警大教授葉毓蘭今（22）日對此表示失望，並重提24年前的張惠慈分屍案，指出當年有強姦殺人盜匪前科的嫌犯，就是假釋後，隨即再殺人分屍，讓她希望藉此喚醒今日的執政者，「你們真的對不起人民！」

她今在臉書發文分享，1994年4月14日，台北市河濱公園發現一個裝著兩隻手臂屍塊的垃圾袋，當年擔任刑事警察局偵二隊隊長的侯友宜率領弟兄去現場，起初因沒有頭顱，無法確認身分；隔日，桃園蘆竹一處廢棄工地又發現胸部到骨盆以上的屍塊。後續進而推判出，死者可能是台北市新加坡舞廳舞女張惠慈，在前一日被客人方金義帶出場。

葉毓蘭根據案情判決書重現殘忍犯罪過程說，當年47歲的方金義，是殺人強盜前科的假釋犯，1979年曾連續強劫20名舞女、強姦3名舞女，犯下唯一死刑的盜匪罪；但法官以情堪憫恕，將方減為無期徒刑，1993年假釋出獄，沒想到方金義還是租來名車克萊斯勒裝闊，誘約舞女。

她指出，當時方金義被專案小組找到時，矢口否認犯案；但飯店停車場的錄影帶明顯發現張惠慈跟方金義的乘車影像，且在車內搜出死者手錶的當票，才順利將方羈押。原來案發當天，方金義拿出10萬元支票向張惠慈調現，但遭拒絕後，雙方發生口角扭打，方以租屋處的浴巾將她勒昏；方金義認為她已死亡，取走身上的財物後，將受害者大卸7塊，分別丟棄5處。方在大約一周後落網。

葉毓蘭表示，雖然警方已經掌握充足的的事證將方定罪，但侯友宜認為「必須找到死者的全屍，才足以告慰她在天之靈。」因此借提在押的方金義，想要找出其他屍塊的下落。不過，過程中卻遇見很多難以解釋的巧合。

她轉述侯友宜提起當時情景說法，「正準備撤場時，聲稱『昨晚，張惠慈來拉我的腳』的土公仔(即喪葬業者)，自告奮勇，再做最後一次搜索，居然找到了！」原來，當地因為連續幾天大雨，屍袋已被土石掩埋，刑警們找不著「黑色」的塑膠袋；但巧合的是，綑綁屍袋的白色繩子竟有一小段露出，被眼尖的土公仔一眼望到。

而頭部屍塊，原本被以為是遭撞死的狗，被連同垃圾送到三重疏洪道的焚化爐；但盡管事發隔兩三個星期，沒想到焚化爐那陣子剛好故障停爐，頭顱竟意外從焚化爐前找出來。最不可思議的是，張女的腹臀部(含膝蓋以上的大腿)，被方金義丟在桃園縣蘆竹鄉溪州橋下，一開始以為已被水沖走；沒想到兩個月後，台北萬里翡翠灣海邊發現穿著內褲的屍塊，隨著灣流漂到萬里，彷彿自己找到回家的路。

葉毓蘭指出，張惠慈分案纏訟11年，6度經最高法院發回更審，歷審都被判決死刑，終於在2005年死刑定讞；期間方為求逃過死刑，以被警察刑求、朋友共同犯案，讓法院疲於調查，甚至還曾檢舉同獄牢友知道何人犯下彭婉如命案，以各種方法爭取活命機會。

葉毓蘭表示，死刑定讞的方金義，因為「廢死」聲起，受惠於死刑的執行緩慢而能苟活，2012年病死在台中的培德病監。而方年輕時犯下唯一死刑的盜匪罪，卻因法官一時心軟，讓他能在服刑14年後假釋，隔年又犯下張惠慈分屍案，如果不是侯友宜率領弟兄及時偵破，不知還要有多少人遇害？

她感嘆，還好，天網恢恢，冥冥中自有定數！並痛斥這幾天舉國上下為連續發生的分屍慘案憤恨難抑，也氣政府非但沒有對策，還一味向「廢死」邁進，更是令人失望，希望能夠透過上述殘忍的犯罪過程重現，喚醒今日的執政者，「你們真的對不起人民」！

(中時電子報)