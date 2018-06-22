「樹」立典範！中市北屯段社宅與環境共生

2018年06月22日 15:26 中時 盧金足

台中市北屯段社宅基地上的樹木，有的原地保留，有的移植到基地景觀區。（圖／台中市府提供）

台中市北屯區北屯段社會住宅基地上有22棵樹木，市府採取原地保留13棵，及移植至景觀區9棵的方式，友善自然。

原地保留的樹木中，有8棵符合受保護樹木標準，住宅處調整建築物部分設計，配合樹木部分修剪措施，使樹木得以全數原地保留，並將依規提送相關計劃書予農業局審查，通過後由專業景觀公司協助工地施作，落實與環境共生的理念。

住宅處表示，北屯段社會住宅位於三光巷附近，為原長安新村現址，基地上有許多芒果、楊桃、龍眼等果樹，為保育原有基地上的生態景觀，建築師融合基地現況，不隨意移除樹木，將社區開放空間釋出，未開挖區部分樹木保留，開挖區部分樹木則移植至基地景觀區，營造在地里民共有公園綠地，建物周邊綠意盎然。

基地上22棵樹木，原地保留的樹木共13棵，占總數60％；另外，移植至基地景觀區共9棵，約占總數的40％。

原地保留樹木中，有8棵樹木為農業局列入受保護樹木審查名單，其中4棵原經評估會影響社宅設計可能需要移植，為落實友善生態價值，經研議討論採取建築物部分設計調整及樹木部分修剪的措施，將樹木原地保留，不移植以提高存活率。

住宅處強調，該案已工程發包，相關移植及養護工作都將要求施工廠商落實；受保護樹木並將依規定提送相關計畫書予農業局審查，通過後由專業景觀公司協助進行施作。

(中時 )