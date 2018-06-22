月練跑數十公里 男子路跑依舊中暑昏迷、橫紋肌溶解

2018年06月22日 15:17 中時 倪浩倫

一名50多歲的男性，一直都是個長跑健將，常常一跑就是18~20公里，但日前參加一場約12公里的賽事時，在6公里處就因頭暈而蹲下，隨後失去意識，被送往醫院急救，到院時體溫達41度，已出現急性腎衰竭和橫紋肌溶解，緊急透過冷水池浸泡、大風扇加水氣噴霧，25分鐘內將體溫降至38度，順利脫離險境。

時序入夏，雖然偶而會下起大雨，但大多時候仍又悶又熱，根據統計，全台7~8月期間，有超過40場馬拉松相關賽事。三軍總醫院中暑防治中心主任朱柏齡說，有些人冬天練跑練很勤，就為了備賽夏天的比賽，但卻忽略了「熱適應」，且這適應程度，會隨著年紀愈大、適應愈慢。

要參加路跑，事前自然要練跑，朱柏齡指出，很多人都是在較涼爽的夜晚練跑，但比賽時段卻是炎熱的白天或傍晚，如果為了拚成績，硬要維持練習時的速度，身體很容易出問題。

朱柏齡說，天氣熱時，大腦會控制較多的血液到皮膚來幫助散熱，此時肌肉分到的血變少，自然變得較無力，跑者若「不甘心」的想拚速度，強迫血液送往肌肉的同時，將導致皮膚散熱功能降低、體溫升高，提高中暑機率。

一名50多歲的男性，平時都有練跑習慣，但日前在參加路跑活動時，僅跑不到6K就中暑昏迷，體溫飆到41度，幸經急救後已無大礙。朱柏齡推測，男子可能平時在較涼的晚上、或冬天練跑，到了炎熱的夏天，出現「熱適應」的問題；他提醒，不同溫度，本來跑出的成績就會不同，若比賽時段和平常練習時不同，在未事先做好溫度模擬的情況下，絕不要太求好心切、勉強自己跑出「在平時較涼狀況下所擁有的成績」。

朱柏齡最後指出，當發現身體不適，便應儘快就醫，但在等待救援同時，就應自行展開降溫行動，「泡冰水」是最好的降溫方式，若沒有浴缸，可用防水布圍成水缸形狀泡水，或躲至陰涼處，解開衣物、持續用冰毛巾鋪在身體各處降溫。

(中時 )