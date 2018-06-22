路上遇強震 該到班或回家？日本人這樣選擇…

2018年06月22日 15:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

日本大阪日前發生規模6.1強震，當時正是上班尖峰時間，許多上班族遭遇回家難的狀況，事後也引發討論，到底碰到地震災害時，是該繼續趕上班，還是就地折返回家？日本企業及個人面對突如其來的地震，各自採取了不同的因應之道。其中最令人驚訝的是，竟然有人步行2個多小時上班，敬業態度令人刮目相看。

日經中文網報導，地震發生的18日早晨，大阪一家製藥公司的部門主管忙於發出指令，「在家的請原地待命，在上班路上的請回家」，但據該負責人表示，「很多已經在路上的員工最後還是來公司了」。

另一家總部位於大阪市的大型機械企業則做了不同處置，地震發生約2個小時後，位於枚方市工廠因為遭受嚴重搖晃，總部讓檢查人員以外的1500名員工回家，停止了工廠作業。

大阪市一家旅行公司又是不同的因應模式，由於需要判斷定當天能否出團並收集訊息，公司要求能確認安全的員工上班。不過，因為交通系統混亂等原因，只有約一半員工到班。負責人表示，這行業有著不得已的一面，「如果是導致城市毀滅的大規模地震，就另當別論」。

有公司則將上班的判斷，交由員工自行定奪。大阪一家大型電子企業表示，要求已上班的人照常工作，並給準備出門上班的人發郵件，「如果能進行工作，就在家工作」。一位公司主管發郵件給部下「可以在家裏待命」，但「有員工説公司有重要活動，步行2個多小時上班」。

(中時電子報)